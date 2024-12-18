Гомельчанам предложили 24/7 жаловаться на "срочные дорожные проблемы". С чем пообещали разобраться даже ночью?

Опубликовано: 18.12.2024 20:21 , Обновлено: 18.12.2024

Предприятие «Гомельоблдорстрой» запустило пилотный проект, благодаря которому недовольные жители смогут круглосуточно жаловаться на "срочные дорожные проблемы". Ожидается, что с 27 декабря по короткому номеру "425" спецслужбы будут принимать звонки и тут же устранять вопросы, требующие срочного реагирования.

Генеральный директор «Гомельоблдорстроя» Сергей Раздерищенко напомнил, что стационарный телефон для обращений на предприятии существует уже давно, однако теперь звонки будут принимать и с мобильников. Так, с 27 декабря по номеру “425” можно рассказать о проблемах на дорогах, часть из которых пообещали устранить даже ночью.

По словам руководства, “срочные вопросы” будут “оперативно решаться” в том числе в тёмное время суток. К ним, например, относятся заснеженные дороги, где нет возможности проехать. Сюда же — гололедица, которая также препятствует безопасному движению транспорта. В “Гомельоблдорстрое” заверили, что при необходимости дежурный напрямую свяжет жителей районов с теми филиалами, которые обслуживают их территорию.

Что касается извечной проблемы ям на дорогах, то для рассмотрения таких обращений понадобится время, сообщили на предприятии. Тем не менее белорусам всё равно пообещали заняться этим вопросом, только, судя по всему, уже не ночью, передала газета “СБ. Беларусь сегодня”.

Ранее Telegraf.news писал, что начальник управления развития автомобильных дорог Минтранспорта Леонид Зенкевич пообещал: в Беларуси построят ряд бетонных дорог, которым, по словам чиновника, будет характерна “устойчивость к высоким нагрузкам, долговечность и отсутствие колеи”.

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Также мы рассказывали, что, по словам Александра Лукашенко, он практически договорился с Владимиром Путиным о совместной реконструкции трассы М1, которая в Беларуси пролегает от Бреста до границы Российской Федерацией в Смоленской области.

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