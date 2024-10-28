Жителей Минской области призвали жаловаться на ямы на дорогах. Куда звонить и писать?

Опубликовано: 28.10.2024 21:24 , Обновлено: 28.10.2024

Милиция Минской области с 28 по 31 октября объявила о "мероприятии", призванном оценить состояние дорог и улиц в регионе. В рамках акции на дороги пообещали отправить сотрудников УВД Миноблисполкома.

В то же время, жителей области и минчан также призвали активно поучаствовать в контроле за состоянием дорог. В милиции напомнили, что пожаловаться на “дефекты дорожного покрытия” можно по единому номеру телефона 8 (017) 218-72-92 .

[inf]Работать линия будет с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00. В милиции предупредили, что все сообщения будут записываться и сортироваться в зависимости от местонахождения абонента. В УВД напомнили, что о ямах на дорогах и улицах также можно сообщить через чат-бот @GAL DOROGI_BOT в мессенджере Телеграмм.[/inf]

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Будет ли работать линия после окончания мероприятия 31 октября, в милиции не уточнили. Так что лучше поторопиться. Однако какие меры предусмотрены после получения жалоб и как быстро их предпримут - точной информации тоже нет.

Ранее Telegraf.news сообщил, что начальник управления развития автомобильных дорог Минтранспорта Леонид Зенкевич пообещал, что в Беларуси построят ряд бетонных дорог, которым будет, по словам чиновника, характерна “устойчивость к высоким нагрузкам, долговечность и отсутствие колеи”.

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