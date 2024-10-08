Совмин предложил ремонтировать дороги в Беларуси с помощью б/у асфальта

Опубликовано: 08.10.2024 15:10 , Обновлено: 08.10.2024

Совет министров Беларуси предложил ремонтировать дороги общего пользования, а также улицы городов и деревень при помощи асфальтогранулята, который получают после фрезерования перед укладкой нового покрытия. В соответствии с постановлением, которое опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале, теперь б/у крошку будут продавать дорожным организациям, которые и занимаются ремонтом.

Асфальтогранулят — это сыпучий материал, слой «старого» асфальта, который снимают перед укладкой нового. Раньше его время от времени применяли для ремонта ям, однако сейчас, судя по всему, производство поставят на поток.

В постановлении Совета министров, которое подписал премьер Роман Головченко, говорится, что справки об “ожидаемых объёмах получаемого асфальтогранулята” должны составляться уже при разработке проектной документации на ремонт и реконструкцию дорог, где планируется снятие верхнего слоя.

Информацию об этом, а также о ценах, сроках возможной доставки и прочем будут передавать владельцам дорог, расположенных в 30 километрах от места ремонта. Последние смогут заранее подать заявки и использовать этот материал для подсыпки и ремонта дорожного покрытия в своём населённом пункте.

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К слову, во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики, которое прошло 25 сентября, заместитель премьер-министра Анатолий Сивак пообещал “обновить” 300 километров дорог к белорусским агрогородкам. По его словам, это планируется сделать “в ближайшие годы”. Более точные сроки, к сожалению, не сообщили.

Анатолий Сивак отметил, что на сегодняшний день в Республике уделяется «большое внимание» устранению ямочности и ремонту автодорог в целом. При этом отдельно в правительстве рассматривают работы по улучшению улично-дорожной сети агрогородков. Кроме того, по его словам, «идёт перевооружение» многих предприятий, поскольку для увеличения объёмов ремонта нужны «соответствующие мощности».

«Наша задача — обновить 300 километров автодорог к агрогородкам, гравийные сделать в твёрдом покрытии в ближайшие годы», — подчеркнул заместитель премьер-министра Беларуси.

По информации вице-премьера, за прошедший период 2024 года отремонтировано 4369 километров (145,6% к 2023 году в целом) автодорог общего пользования, в том числе 1624 километров республиканских и 2745 — местных автодорог, [link href=“https://belta.by/society/view/v-belarusi-planirujut-sdelat-dorogi-s-tverdym-pokrytiem-k-agrogorodkam-663763-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] БелТА. По итогам года планируется отремонтировать более 5 тысяч километров дорожной сети.

Ранее Telegraf.news писал, что с 20 сентября в Беларуси увеличились тарифы на проезд по платным дорогам. Такое постановление приняло Министерство транспорта и коммуникаций. Как следует из документа, опубликованного на Национальном правовом Интернет-портале, цены выросли в среднем на 13%.

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