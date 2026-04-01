Женщина рассказала о столкновении с лосем. Белорусы задались вопросом, что не так с дорогами: "Почему как повезет?"

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Опубликовано: 01.04.2026 11:37 , Обновлено: 01.04.2026

С приходом весны, согласно официальной статистике, на дорогах Беларуси резко возрастает количество аварий при участии диких животных. Своим печальным опытом подобной неожиданной встречи на днях в соцсети Threads поделилась одна белоруска. Её история о ДТП с лосём породила горячую дискуссию, центральным вопросом в которой стал один вопрос: почему безопасность движения на трассах организована по принципу "как повезёт"?

По словам автора поста, на прошлых выходных она семьёй на одной из загородных трасс сбила на легковом авто лося. Животное не выжило, а вот водителю и пассажирам (в салоне были в том числе и дети), к счастью повезло - они целы и невредимы. Чего не скажешь о самом автомобиле - судя по фотографиям, машине потребуется дорогостоящий ремонт.

У женщины, впервые попавшей в такую аварию, некоторые правовые нюансы разбирательства последствий ДТП вызвали недоумение. Самым странным она назвала тот факт, что столкновение с диким животным не является страховым случаем.

На самом деле, это не совсем так. С апреля 2025 года в Беларуси существенно изменили условия автострахования от подобных случаев. Теперь в случае ДТП с участием дикого животного водителю и его пассажирам по обычному полису обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (так называемой “автогражданке”) могут возместить вред, причинённый жизни или здоровью - до 1150 базовых величин (чуть больше 51 тыс. рублей). Раньше такую компенсацию, действительно, могли получить только те, у кого был оформлен полис автокаско.

Что примечательно, получить выплату по страховке можно независимо от вины водителя - то есть даже в том случае, если ДТП произошло в зоне действия знака “Дикие животные”. А вот ремонтировать пострадавшее авто, действительно, придётся за свой счёт - на страховые выплаты по-прежнему могут рассчитывать только те, у кого есть полное автокаско.

Впрочем, главный вопрос, волнующий пострадавшую в ДТП с животным, касался вовсе не материальных выплат, а безопасности и опасений из-за того, что белорусские водители никак не застрахованы от повторения подобных случаев, которые, как показывает статистика, происходят всё чаще.

“Почему у нас до сих пор дороги никак не ограждены от животных? Почему это всё остаётся «как повезёт»? Ведь это не редкость, и я уже сейчас вижу кучу историй, где исход совсем другой, где люди не выживают”, - задалась вопросом женщина.

Её история вызвала бурную дискуссию среди белорусских пользователей соцсети, которые предложили немало способов, как обезопасить водителей на трассах, чтобы им не приходилось рисковать своей жизнью и жизнью своих пассажиров каждую весну и осень, когда наблюдается резкий всплеск ДТП с дикими животными.

Большинство предложений сводилось к установке заграждений вдоль скоростных трасс - заборов и металлических сеток и организации специальных мостов и туннелей (экодуков) на путях миграции животных. Такая практика для безопасного перехода диких животных через автотрассы и железные дороги, широко распространена во многих европейских странах, а также США.

[inf]В Беларуси классических надземных экодуков пока нет, а вот специальные подземные переходы для копытных есть на некоторых участках трасс М-5 и М-6. Также на одном участке трассы М-10 недалеко от Гомеля два года назад организовали экспериментальный интеллектуальный наземный переход для диких животных с системой датчиков.[/inf]

На трассе под Гомелем построили интеллектуальный наземный переход для животных. Как это работает?

А вот практику с установкой предупреждающих знаков “Дикие животные” в местах, где зафиксированы такие ДТП, многие комментаторы считают избыточной и неэффективной. Ведь сам знак по правилам не накладывает на водителя прямых ограничений, а лишь информирует о риске появления зверей на дороге. Водителю лишь рекомендуется усилить бдительность - снизить скорость и быть готовым к резкому появлению животных.

“У нас знаки с животными только что в городе не ставят. И что? Как это помогает? У меня от райцентра до Минска 50 км. На дороге 100 км/ч режим и везде знаки. И что, кто-то снижает? Зачем ставить сразу и 100 и оленей?”, - задался вопросом один из пользователей Threads.

Да и, как показывает практика, сегодня встретить лесного обитателя белорусские автомобилисты вполне могут даже в городе, а сбить животное можно даже на малой скорости.

“Совсем недавно в черте города, не маленького города, встречная машина сбивает лося и он нам под рабочую машину, огромные убытки.. Лосиха тоже не выжила.. Нов черте города”, - поделился своей печальной историей один из участников дискуссии.

“На нас лось выскочил на дороги от деревни к трассе - жутко невероятно, но скорость была низкая - обошлось”, - написала другая.

Кстати, специалисты Белорусского дорожного инженерно-технического центра (РУП “Белдорцентр”) разработали целую карту-схему мест дорожно-транспортных происшествий 2024 года, в которых на автомобильных дорогах общего пользования сбивали диких животных. Специалисты констатировали, что число таких аварий выросло и назвали 2 основные причины этого роста.

Дорожники составили карту ДТП с дикими животными и назвали 2 причины, почему участились в Беларуси