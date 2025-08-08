Дорожники составили карту ДТП с дикими животными и назвали 2 причины, почему участились в Беларуси

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Опубликовано: 08.08.2025 13:36 , Обновлено: 08.08.2025

Специалисты Белорусского дорожного инженерно-технического центра (РУП "Белдорцентр") разработали карту-схему мест дорожно-транспортных происшествий 2024 года, в которых на автомобильных дорогах общего пользования сбивали диких животных. Специалисты констатировали, что число таких аварий выросло и назвали 2 основные причины этого роста.

В основу карты-схемы “Белдорцентра” легла официальная статистика гибели и травмирования животных, которые относятся к нормируемым видам, осударственной инспекции охраны животного и растительного мира. По их данным, в 2024 году 3771 авария на дорогах (в том числе, на железнодорожных путях) Беларуси произошла при участии таких животных.

Чаще всего под колёсами в прошлом году гибли косули - 2504 особи. В 2023 году эта цифра была ниже - 2264 особи. Рост отмечается и по большинству других нормируемых видов:

лоси - 1020 против 915 особей годом ранее,

олени благородные - 158 против 96 особей годом ранее,

бобры - 7 против 4 особей годом ранее.

А вот кабанов в прошлом году на дорогах погибло меньше, чем в 2023-м - 136 против 150, ланей - 7 против 8, пятнистых оленей - по 2 в 2024 и 2023 году. Кроме того, в прошлом году зафиксирован один случай гибели зубра в ДТП. Судя по карте “Белдорцентра”, инцидент произошёл на трассе Р-98 в Брестской области, недалеко от границы с Польшей.

[inf]Рассмотреть карту в большем масштабе и разрешении можно по ссылке.[/inf]

“Имеющиеся данные указывают на тенденцию ежегодного роста фактов ДТП с участием охотничьих животных, в 2023 году – на 353 факта или 11,7 % по сравнению с 2022 годом, в 2024 году – на 395 фактов или 11,7 % по сравнению с 2023 годом”, - констатировали специалисты.

Они назвали 2 основные причины участившихся случаев ДТП с дикими животными:

увеличение интенсивности дорожного движения,

рост популяций самих диких животных, особенно - поголовья копытных.

Наглядным подтверждением первому посылу является сама карта-схема: больше всего точек мест ДТП - на крупных транспортных артериях, таких как трасса М1, ведущая из Бреста в Москву через столичный Минск, а также вблизи областных центров и крупных районных городов.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Белорусском обществе охотников и рыболовов дали водителям несколько полезных советов на случай, если дикое животное ночью оказалось в свете фар и застыло на месте. Эксперты объяснили, что в такой ситуации животное ослеплено, а темнота за пределами светового пучка воспринимается им как стена. Из-за этого зверь начинает метаться, не находя выхода.

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