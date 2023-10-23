Завели 181 уголовное дело в 2023 году. В ГАИ попросил белорусских водителей больше так не делать

Опубликовано: 23.10.2023 18:29 , Обновлено: 23.10.2023

В газете МВД "На страже" ведомство поделилось статистикой уголовных дел по факту попытки дачи взятки сотрудникам милиции, и в частности, ГАИ. Там рассказали, что грозит за это белорусским водителям и почему инспекторы ГАИ не могут брать взятки.

“За девять месяцев возбуждено 181 уголовное дело в отношении граждан, которые попытались дать взятку сотрудникам органов внутренних дел. В 20 случаях это были нарушители ПДД, тщетно надеявшиеся откупиться от инспекторов ГАИ”, - рассказали в МВД.

Получается, судя по статистике ведомства, белорусы очень даже законопослушные в массе своей. 20 попыток дать взятку инспекторам ГАИ на фоне десятков тысяч нарушений - можно сказать отличный результат.

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В ГАИ напомнили, что инспекторам Госавтоинспекции не стоит предлагать взятки хотя бы потому, что все машины оборудованы камерами видеонаблюдения и звукозаписывающей аппаратурой. Также сотрудники ГАИ используют нагрудные регистраторы.

В МВД утверждают, что вся эта техника нужна не для контроля за самими сотрудниками Госавтоинспекции, а чтобы “застраховать” их от “необоснованных обвинений”. В ведомстве рассказали, что съёмки на регистраторы и камеры помогают “отстоять свою правоту в ходе разбирательств”.

“Попытка подкупа изначально обречена на провал”, - заявили в газете МВД. - Более того, она еще и влечет серьезные последствия. Взяткодателю грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом. Причем не важно, как действует злоумышленник: передает мзду лично или через посредника”.

Для примера, там привели историю 40-летнего бесправника, который попытался дать взятку инспектору ГАИ. Все закончилось уголовным делом и приговором в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на год и штрафом в размере 300 базовых величин (11,1 тыс рублей).

Ранее Телеграф сообщил, что Госавтоинспекции практически всех областей Беларуси сообщили, что уже который день проводят “профилактические рейды”, нацеленные на пешеходов. Все из-за сократившегося светового дня и проблем, которые создают некоторые безответственные белорусы.

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