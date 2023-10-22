ГАИ устроила по всей Беларуси рейды на пешеходов. Кому грозит штраф до 296 рублей?

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Опубликовано: 22.10.2023 18:00 , Обновлено: 22.10.2023

Госавтоинспекции практически всех областей Беларуси сообщили, что уже который день проводят "профилактические рейды", нацеленные на пешеходов. Все из-за сократившегося светового дня и проблем, которые создают некоторые безответственные белорусы.

“Рейды проводятся на наиболее аварийно-опасных участках дорог, вблизи пешеходных переходов и жилой застройки… Милиционеры напоминают горожанам о соблюдении правил перехода проезжей части, об обязательном использовании световозвращателей на одежде в темное время суток и в условиях недостаточной видимости”, - сообщил в ГАИ.

Пока все заканчивается для пешеходов предупреждениями, более-менее недолгими беседами с инспекторами и … подарками. Сотрудники ГАИ вручают нарушителям фликеры.

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Какой штраф грозит пешеходам в Беларуси за отсутствие светоотражающих элементов (фликеров)?

Однако отсутствие фликера может быть и административным правонарушением. Согласно статье 19 ПДД РБ, “в темное время суток и (или) при недостаточной видимости дороги в случае движения по обочине или по краю проезжей части дороги пешеход,.. обозначенный габаритными огнями, сигнальными фонарями или световозвращателями (световозвращающими лентами) , должен двигаться по ходу движения транспортных средств”.

Стоит помнит, что хотя инспекторы ГАИ в последнее время предпочитают предупреждать и даже дарить фликеры, белорусы могут расстаться и со своими кровными.

Ведь, согласно статье 18.20 КоАП РБ, нарушение правил дорожного движения пешеходом влечет наложение штрафа в размере от одной (37 рублей) до трех базовых величин (111 рублей).

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Но и это ещё не всё! Если инспектор обнаружит белоруса без фликера, а тот ещё окажется пьяным или одурманен наркотиками, то штраф вырастет до уровня от трех (111 рублей) до пяти базовых величин (185 рублей).

Если же отсутствие светоотражающих элементов повлекло ДТП, то штраф может вырасти до 8 базовых (296 рублей).

Ранее Телеграф сообщил, что в ГАИ Могилевской области показали результат видеосъёмки (видимо, той самой “скрытной”, о которой недавно предупреждала), где виден маневр, за который инспекторы пригрозили лишением прав. Такой финт частенько делают белорусские водители, когда думают, что их никто не видит.

ГАИ показала видео маневра, за который пригрозила лишать прав. Белорусы часто его совершают