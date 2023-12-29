Стоянка не для всех – В Гродно оштрафовали больше сотни водителей. Где парковались?

Опубликовано: 29.12.2023 12:15 , Обновлено: 29.12.2023

Госавтоинспекция Гродно сообщила, что проверила парковки для инвалидов. Рассказала, что на этих местах нередко паркуют обычные автомобили. И напомнила, какие предусмотрены наказания.

Под запрещающими знаками то и дело останавливаются обычные автомобили, сообщил телеканал «Гродно Плюс». Объяснения у водителей схожи: невнимательность или нехватка времени.

При обнаружении такой машины инспекторы дорожной службы проверяют номера и звонят владельцу: просят отогнать или переставить авто, разъяснил телеканал. Если нарушение первое, водитель получит предупреждение, во второй раз предусмотрен штраф – 2 базовых величины.

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«Как правило, такие нарушения каждый день пресекают сотрудники Госавтоинспекции, – рассказал госавтоинспектор межрайонного отдела УГАИ УВД Гродненского облисполкома Анатолий Панасевич. – В большинстве случаев люди сами звонят, если видят нарушение. И уже наряд ГАИ приезжает на место и привлекает к административной ответственности. На территории Гродненской области с начала текущего года за нарушение права парковки на местах, предназначенных для инвалидов, привлечено к административной ответственности более 300 водителей, более 100 – на территории города Гродно».

Занятыми нередко оказываются парковки для инвалидов вблизи больниц и поликлиник, рассказали в ГАИ. И многие не понимают, что человеку, который передвигается, к примеру, на коляске, преодолеть путь от машины до ступенек любого из зданий – задача порой сложная. А парковки для инвалидов как раз устанавливают в том месте, откуда ближе всего будет добраться до учреждения.

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