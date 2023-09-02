Затронут и белорусов? - В России ввели новые штрафы для водителей

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Опубликовано: 02.09.2023 12:57 , Обновлено: 02.09.2023

В России с 1 сентября 2023 года начал действовать обновлённый перечень неисправностей транспортных средств, при которых запрещена их эксплуатация. При выявлении таких неисправностей инспектор дорожной полиции может выписать водителю штраф в 500 российских рублей (около 17 белорусских по нынешнему курсу). Причём некоторые из новых требований не согласуются с положениями белорусских Правил дорожного движения. О чём следует помнить белорусским водителям, отправляясь в соседнюю страну, чтобы не нарваться на штраф?

Так, по данным российского портала Auto.ru, с 1 сентября 2023 года инспекторы ГИБДД смогут штрафовать водителей на российских дорогах за следующие неисправности:

за использование летних шин в зимний период (с декабря по февраль) и на зимних - летом (с июня по август), а также изношенных покрышек;

за неисправную антиблокировочную систему;

за неработающий стояночный тормоз;

за видимые видимые подтекания тормозной жидкости, трещины и деформация шлангов;

за визуально определимые проблемы с рулевым управлением;

за неисправные световые приборы;

за установку на лобовое стекло посторонних предметов, ограничивающих обзор водителю.

По последнему пункту в нормативных актах прописано, что на лобовом стекле в пределах поля зрения водителя допустимо устанавливать зеркала заднего вида, радиоантенны, нагревательные элементы и детали стеклоочистителя. А вот всевозможные кронштейны для полезных для водителя гаджетов, включая видеорегистраторы, навигаторы и смартфоны, к ним не относятся.

Как пояснил в интервью порталу глава общественной организации “Автомобилист” Максим Едрышов, штраф за такие нарушения можно получить только непосредственно от инспектора, если тот остановит вас на дороге и определит их в ходе визуального осмотра. По его словам, инспектору достаточно будет увидеть на панели горящую сигнальную лампочку, информирующую о неисправности какой-то системы в авто, чтобы выписать штраф.

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