В ГАИ рассказали, взыскивают ли с белорусских водителей штрафы, выписанные в России

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Опубликовано: 29.03.2023 12:40 , Обновлено: 16.05.2023

В Госавтоинспециии рассказали, как работает соглашение между Беларусью и Россией о взаимном признании нарушений правил дорожного движения.

Как объяснил начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич, пока существуют лишь «отдельные вопросы» по исполнению административных наказаний.

Это привлечение к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

«Простым языком, лишение прав у нас за данное нарушение будет исполнено в том числе на территории Российской Федерации», — пояснил Бабич.

Что касается выписывания штрафов в Беларуси за нарушения ПДД в России, Бабич отметил: сейчас стоит вопрос «интегрирования базы с нарушениями нашими и РФ», но «пока не прорабатывается». При этом добавил, что это «больше гражданско-правовые отношения, которые регулируются в другом порядке».

Исходя из этих слов можно предположить, что пока белорусская ГАИ с белорусских водителей штрафы за нарушения в РФ не берет.

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Отметим, что еще в сентябре 2022 года власти Беларуси и России подписали «Соглашение о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения». Закон о ратификации документа вступил в силу в марте 2023 года.

Соглашение подразумевает обмен данными по электронным каналам связи. Россия и Беларусь должны пересылать друг другу информацию о нарушениях, зафиксированную в том числе с использованием специальных технических средств с функцией фотофиксации.

«Вынесенное в отношении гражданина России на территории Беларуси постановление будет иметь юридическую силу и на территории России», — объясняли в белорусском МВД.

Кроме того, «штраф, неоплаченный белорусами в России, может быть принудительно взыскан в Беларуси и зачислен в бюджет нашей республики», рассказывали там.

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