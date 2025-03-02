Запрет на летнюю резину истёк, но в ГАИ посоветовали белорусам не торопиться на шиномонтаж. При каких условиях уже можно?

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Опубликовано: 02.03.2025 11:30 , Обновлено: 02.03.2025

С 1 марта по закону белорусские автомобилисты имеют право выезжать на дороги страны на летней резине, не опасаясь схлопотать штраф в 42 рубля. Однако, несмотря на то, что официально запрет на летние шины снят, в Госавтоинспекции посоветовали водителям не торопиться "переобуваться", ведь погодные условия в марте остаются весьма нестабильными. Узнали, когда, по мнению автоэкспертов, сменить на колёсах "зиму" на "лето" будет безопасно.

[info_b]Согласно действующим в Беларуси Правилам дорожного движения, зимняя резина на всех колёсах должна быть установлена в период с 1 декабря по 1 марта. За летнюю резину, а также за зимнюю резину с остаточным рисунком протектора менее 4 мм водителям грозит предупреждение или штраф до 1 базовой величины, что на сегодняшний день равняется 42 рублям (за повторное нарушение в течение года — от 2 до 5 базовых, то есть до 210 рублей).[/info_b]

Однако в ГАИ рекомендовали ориентироваться не только на календарь, но и на фактические погодные условия.

“Сегодня на большей части территории страны идут осадки в виде мокрого снега и дождя. Возможно налипание снега, местами образование тумана, на отдельных участках дорог - гололедицы. В связи с переменчивой погодой водителям рекомендуется не торопиться со сменой шин на летние”, - посоветовали 1 марта белорусским автомобилистам в ГАИ.

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Из-за гололедицы синоптики объявили на 2 марта жёлтый уровень опасности в 4 областях страны - Витебской, Гомельской, Минской и Могилёвской. В МЧС предупредили, что в таких условиях возрастает опасность дорожно-транспортных происшествий и травматизма пешеходов, а в ГАИ дали практические рекомендации водителям:

передвигаться со скоростью, соответствующей дорожным условиям на конкретном участке маршрута,

не совершать резких и необдуманных маневров,

неукоснительно соблюдать требования сигналов светофоров и дорожных знаков,

обязательно пристегнуться самому и убедиться в том, что пристёгнуты пассажиры, особенно дети.

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Когда менять зимние шины на летние?

Большинство производителей автомобильных шин и автоэкспертов сходятся во мнении, что менять зимние шины на летние следует, ориентируясь на среднюю температуру за окном. Так, на известный производитель шин марки Continental рекомендовал переходить на летние шины, когда средняя температура поднимается выше 7°C .

Как пояснил производитель, летние шины обеспечивают высокий уровень сцепления на мокрой и сухой дороге, высокую устойчивость на поворотах и ​​оптимальный ход, но лишь при достаточно высоких температурах, тогда как зимние шины хорошо работают в любых погодных условиях: от снега и льда до мокрых и холодных сухих дорог.

[info_b]В компании Continental подчеркнули, что в зимнюю погоду летние шины хуже разгоняются, у них увеличивается тормозной путь, особенно, в условиях гололедицы, а сами шины более уязвимы к низким температурам, что приводит к их скорейшему износу.

Резиновая смесь летних шин рассчитана на теплую погоду. При понижении температуры резина становится жестче. Даже если нет снега или льда, шина резко теряет сцепление, что может привести к заносу на дороге.[/info_b]

Именно поэтому, по словам специалистов, “переобуться” в “зиму” вполне можно и заранее, ещё до прихода серьёзных холодов, а вот со сменой на летнюю резину советуют не торопиться. Лучше покататься лишние неделю-две на “зиме” под тёплым весенним солнышком, чем быть застигнутым врасплох на летней резине в очередной мартовский “Хавьер”.

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