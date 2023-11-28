Зачем каждому водителю брать в авто пилочку для ногтей? Вот как поможет в морозы

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Опубликовано: 28.11.2023 13:33 , Обновлено: 28.11.2023

Помимо обязательных аксессуаров для автомобиля, таких как скребок для стекол и запасной ключ, есть еще один простой предмет, который может оказать неоценимую помощь в морозные дни - обычная пилочка для ногтей. Как пригодится в сложных погодных условиях?

Идея возить с собой в машине пилочку для ногтей может показаться странной. Но водителям она понадобится вовсе не для красивого маникюра. На самом деле этот инструмент может помочь вам подготовить машину к поездке.

Как пилочка поможет при чистке авто?

Дело в том, что зимой стеклоочистители (дворники) любого автомобиля имеют свойство накапливать грязь. Когда мы их запускаем, на лобовом стекле остаются полосы, которые мешают обзору и ставят под угрозу нашу безопасность на дороге. Если на улице просто холодно, достаточно протереть дворники сухой тряпкой. Однако, при сильном морозе все становится сложнее. Снег, вода и грязь замерзают, и на очищаемой поверхности образуется трудноудаляемый слой льда.

Легко справится с этой проблемой и поможет пилочка для ногтей. Просто проведите ею по замерзшим участкам. Так вы удалите частицы льда — и ваш автомобиль готов к поездке.

[info_b]Для этой миссии подойдет любая немягкая пилка. Можно купить с абразивностью от 100 до 180 грит (самая жесткая), от 180 до 240 грит (средней жесткости).[/info_b]

Как часто нужно менять дворники?

Обычно производители стеклоочистителей рекомендуют менять их каждые 6 месяцев.

К сожалению, этот элемент автомобиля изнашивается довольно быстро, поэтому если мы заметили, что наши стеклоочистители плохо собирают воду и износились, не стоит медлить.

Купите новые как можно скорее, чтобы улучшить видимость в автомобиле во время дождя или снегопада.

Как выбрать качественную «незамерзайку»?

Ранее Телеграф писал, что с наступлением холодов для автовладельцев становится актуальным вопрос о выборе качественной зимней стеклоомывающей жидкости (она же “омывайка” или “незамерзайка”). Темнеть начинает все раньше, поэтому важно, чтобы она без нареканий очищала стекло, не оставляя разводов, и обеспечивала хороший обзор водителю. И, главное, не замерзала при минусовых температурах.

Как выбрать качественную «незамерзайку»? Ищите эти слова на этикетке и встряхните канистру