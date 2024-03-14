"Зачем их вообще менять?" - В ГАИ рассказали, кому полагаются права на 20 лет. Белорусы ответили

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Опубликовано: 14.03.2024 09:47 , Обновлено: 14.03.2024

Госавтоинспекция Беларуси в своем TikTok-канале рассказала, как нужно менять водительское удостоверение и за что при этом нужно будет заплатить. Комментаторы задали много вопросов.

Сперва представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома напомнил, что в Беларуси увеличили срок действия водительского удостоверения, теперь его выдают не на 10, а на 20 лет. “Однако важно учитывать, что срок действия старого водительского удостоверения не продлевается. По истечении срока действия его необходимо будет заменить”, - рассказал сотрудник Госавтоинспекции.

Для замены прав водителю необходимо отправиться в межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГАИ, оформить там заявление и оплатить госпошлину через систему ЕРИП либо в кассе банка. “Всего необходимо будет произвести три платежа (за оформление заявления, компьютерные услуги, выдачу водительского удостоверения)”, - перечислил представитель ГАИ.

И добавил, что белорус, желающий заменить права, должен иметь при себе старое водительское удостоверение, срок действия которого истекает, паспорт гражданина Республики Беларусь или иной документ, удостоверяющий личность, а также действующую медицинскую справку.

В комментариях пользователи в основном задавали вопросы, касающиеся замены прав: “Компьютерные услуги что значат? Заново надо экзамен сдавать?”

“Просрочила права на три - четыре месяца. Не вожу. Заменить же можно на новое?” - спросила другая подписчица.

“А зачем их вообще менять?” - написал еще один комментатор.

Новый срок

Напомним, выдавать права на 20 лет начнут 23 марта 2024 года . Новшество не означает, что водительское удостоверение, которое выдавали сроком на 10 лет, станет недействительным. Заменить права на новые нужно, если этот срок действия истекает.

Почему решили ввести новшество? Как рассказал начальник отделения регистрационно-экзаменационной деятельности и технического надзора главного управления ГАИ МВД Александр Шмаенков, продление срока действия водительских прав в Беларуси пойдет на пользу не только самим автомобилистам, которым придется реже обращаться в инспекцию, но и самим регистрационным отделам ГАИ, поскольку это снизит нагрузку на них.

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