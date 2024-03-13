"Внимание - уязвимым участникам" - Где в Беларуси ГАИ объявила новые рейды ранним утром и вечером?
Госавтоинспекция Витебщины рассказала о рейдах "по предупреждению ДТП с уязвимыми участниками дорожного движения" до 17 марта, а ГАИ Минска - о мероприятиях "на предупреждение правонарушений с участием габаритного транспорта".
В ГАИ Витебской области рассказали, что акция продлится до 17 марта. Ее цель - минимизировать негативные тенденции в сфере безопасности дорожного движения и повысить эффективность мер по устранению причин ДТП с участием пешеходов, велосипедистов и людей, передвигающихся на средствах персональной мобильности.
Особое внимание пообещали уделить “уязвимой категории участников дорожного движения” (к которой и относят пешеходов, велосипедистов) в утреннее и вечернее время суток. В основном им напомнят о важности использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости в темное время суток.
В ГАИ Витебщины также добавили, что наряды ДПС поставят возле опасных участков дорог и пешеходных переходов. Повышенное внимание - находящимся в состоянии опьянения.
За кем будут негласно следить на Минщине?
По данным УВД Минского облисполкома, в Слуцком районе с 13 по 15 марта ГАИ запланировала профилактическую акцию “Безопасный переход”. Как пояснили в милиции, её решили провести из-за “роста ДТП на нерегулируемых пешеходных переходах”.
Под гласный и негласный контроль инспекторы пообещали взять:
- нерегулируемые пешеходные переходы,
- аварийно опасные участки дорог.
При этом контролировать решили и водителей, и самих пешеходов и напомнили о штрафах:
- за непредоставление преимущества в движении пешеходам и иным участникам дорожного движения - от 1 до 5 базовых величин (сейчас это от 40 до 200 рублей),
- повторное подобное правонарушение - от 2 до 8 базовых величин (80 - 320 рублей),
- за создание аварийной обстановки - от 5 - 20 базовых величин (200-800 рублей) и потенциальное лишение прав на срок до 2 лет.
А что в Минске?
В столичной Госавтоинспекции рассказали, что уже проводят рейды для предупреждения и профилактики правонарушений с участием габаритного транспорта.
Сотрудники ГАИ беседуют с водителями, популяризируя использование автостоянок для хранения габаритных транспортных средств и рассказывая, что нежелательно их ставить на проезжей части.
Ранее Телеграф рассказывал об акции ГАИ Минска “Стоп-парковка”, тогда инспекторы проверили парковки, места для инвалидов в частности. При нарушении правил в первый раз автомобиль эвакуируют, а водителю выпишут предупреждение.
«Водители, которым закон не писан» — ГАИ Минска объявила об «усилении контроля» до 15 марта. За кем?