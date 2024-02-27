В ГАИ назвали дату, когда начнут выдавать белорусам водительские права на 20 лет

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Опубликовано: 27.02.2024 13:53 , Обновлено: 27.02.2024

Начальник отделения регистрационно-экзаменационной деятельности и технического надзора главного управления ГАИ МВД Александр Шмаенков рассказал, с какого числа белорусам начнут выдавать водительские удостоверения сроком не на 10, а на 20 лет.

Новый порядок выдачи водительских удостоверений, на ряду с другими административными процедурами, закрепили президентским указом №55. По словам Шмаенкова, выдавать права на 20 лет начнут с 23 марта 2024 года , сообщило госагентство БелТА.

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По мнению представителя Госавтоинспекции, продление срока действия водительских прав в Беларуси пойдёт на пользу не только самим автомобилистам, которым придётся реже обращаться в инспекцию, но и самим регистрационным отделам ГАИ, поскольку это снизит нагрузку на них.

Шмаенков обратил внимание на то, что практика увеличения срока действия водительских прав “соответствует международной”. В частности, он заявил, что по такому же пути решили идти и в России.

Между тем, президентским указом №55 сократили законодатели также сроки проведения ряда административных процедур, связанных с ГАИ. В частности, регистрацию транспортных средств в ГАИ теперь обязаны будут проводить не в течение 10, а 7 рабочих дней, а выдавать водительское удостоверение - в течение 3, а не 5 рабочих дней.

Также по инициативе Минтранса изменили также порядок выдачи разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении:

для неё не потребуется водительское удостоверение и страховое свидетельство,

разрешение смогут выдавать сразу на 3 года - для новых авто, выпущенных менее трёх лет назад.

Кроме того, для транспорта, ранее не зарегистрированного на территории государств - членов Евразийского экономического союза, ввели обязательные электронные паспорта, которые будет выдавать “Белтаможсервис”.

Ранее Телеграф сообщил, что в Евросоюзе, наоборот, предложили ужесточить правила выдачи водительских удостоверений и правила медицинского освидетельствования, причем как для тех, кто ещё только собирается сесть за руль, так и для опытных водителей. В числе нововведений, в частности, обязательные психологические тесты, которые позволят оценить умственные способности человека, как потенциального водителя, и выявить возможные проблемы со здоровьем. Безусловно, проводить оценку умственных способностей водителей предложили не инспекторам прямо на дороге, а медикам, выдающим разрешение на получение водительских прав.

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