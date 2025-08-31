Опубликовано: 31.08.2025 10:09 , Обновлено: 31.08.2025

Генеральная прокуратура инициировала внесение изменений в Правила дорожного движения, которые касаются использования электросамокатов и других средств персональной мобильности (СПМ). Обновлённые правила вступят в силу 1 сентября 2025 года.

В ведомстве заявили, что активное использование СПМ, имеющих высокую скорость и значительную массу, «создаёт угрозу для жизни и здоровья граждан» и способствует их травмированию. Решение о вводе новых правил приурочено к началу учебного года, когда дети и подростки «станут ещё более активными участниками дорожного движения».

Напомним, ключевым критерием, который разграничивает СПМ и механическое транспортное средство, стала максимальная конструктивная скорость — 25 км/ч. Все устройства, которые могут двигаться быстрее, имеют сиденье и приводятся в движение двигателем, теперь относятся к механическим транспортным средствам. Их движение по тротуарам, велодорожкам и другим элементам дороги для пешеходов запрещено.

Кроме того, новые правила ввели и другие ограничения. Так, управлять СПМ без сопровождения совершеннолетних запрещено до достижения 14 лет. Запрещено движение по тротуарам на устройствах, масса которых превышает 35 кг. В населённых пунктах скорость ограничена 10 км/ч (за исключением велодорожек и проезжей части, где движение разрешено ПДД), заявили в прокуратуре.

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Помимо прочего, водители СПМ и велосипедисты теперь спешиваться для пересечения проезжей части по пешеходному переходу.

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