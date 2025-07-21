Пешком и на машине. Под Смолевичами ОМОН устроил погоню за мотоциклистом

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Опубликовано: 21.07.2025 08:34 , Обновлено: 21.07.2025

В УВД Минской области сообщили, что на выходных бойцы ОМОН устроили погоню сначала на машине, а потом и бегом за мотоциклистом в Смолевичском районе. Нарушителя поймали и оформили на него целых 9 протоколов.

Инцидент произошел около 17:00 вечера в воскресенье в агрогородке Зелёный Бор .

В пресс-службе милиции Минщины позже рассказали, что там делала целая машина служащих ОМОН: для выявления пьяных родителей в области задействуют не только сотрудников Госавтоинспекции, но и “представители других служб”.

В итоге, сотрудники ОМОН заметили пьяного мотоциклиста с пассажиркой за спиной. На указание через громкоговоритель остановиться мужчина не отреагировал, после чего началась погоня. Машина ОМОН включила синие проблесковый маячки.

Судя по опубликованному видео, преследование продолжилось и после того, как мотоциклист бросил свое средство передвижения и побежал в сторону леса пешком.

В итоге, оказалось, что 39-летний местный житель был на подпитии (уровень содержания алкоголя в его крови составил 1,56 промилле), у него не было при себе прав на управление мотоциклом «Минск», а у того не было регистрационных знаков.