Будет ли дефицит импортных шин в Беларуси? Продавцы рассказали, что подорожало

Опубликовано: 11.10.2023 10:29 , Обновлено: 11.10.2023

В преддверии нового зимнего сезона поставщики предупредили белорусских автомобилистов о подорожании импортных шин. Грозит ли рынку их дефицит и что уже подорожало? Рассказали сами продавцы.

Единой позиции относительно дефицита автомобильных шин импортного производства у поставщиков нет. Так, в компании “Автосеть” в интервью порталу av.by заявили об отсутствии какого-либо дефицита.

“Возможно, в некоторых типоразмерах выбор не такой огромный, но он есть на любой кошелёк в 99% случаев”, - заявил руководитель отдела продаж компании Андрей Бокша.

При этом в компании признали, что новых поставок таких популярных брендов премиум-класса, как японская Dunlop, американская Goodyear и японская Toyo не было и не известно, будут ли они поставляться на белорусский рынок в дальнейшем. Такая же неясная ситуация складывается с брендами второго эшелона - Tigar, Kormoran, Sava.

В качестве альтернативы компания предложила белорусским автомобилистам на этот зимний сезон “широкий диапазон размеров и моделей” шин ведущих иностранных производителей, как Bridgestone и Yokohama (Япония), Continental (Германия), Hankook (Южная Корея), Lassa (Турция), Michelin (Франция) и Pirelli (Италия). В среднем ценовом сегменте продавец предложил рассматривать такие бренды, как Delinte, Doublestar, Leao, Maxxis, Mirage, Sailun, Triangle.

В свою очередь начальник отдела продаж легковой шины компании “Колесоплюс” Станислав Морозов заявил о “существенных дефицитах” по некоторым типоразмерам, в частности по 245/45 R20 (для Geely Tugella, Monjaro), 255/45 R20 (Voyah, Jetour, Nissan, Kia, Volkswagen), 265/45 R21 (Li L7 и Li L9, Avatr, Lexus и Zeekr).

“Все эти шины есть в продаже, однако в ограниченном количестве”, - пояснил представитель компании.

Что будет с ценами на шины в Беларуси зимой-2024?

Как пояснили поставщики, в этом году шины подорожали из-за повышения курса доллара и евро. Этот же фактор неизбежно повлияет на цены и будущей зимой, поэтому продавцы рекомендовали белорусским автомобилистам не затягивать с приобретением нового комплекта резины.

“Шины есть смысл покупать сейчас, так как в настоящее время у нас на складе много товара, который поступил к нам в июне-августе, когда курс доллара был в районе трёх рублей. Также есть шины на специальных скидках с прошлого сезона. Но когда они будут реализованы, в продажу поступят покрышки, которые мы получили в сентябре-октябре, а они более дорогие опять же из-за курсовой разницы”, - пояснил Андрей Бокша.

Между тем, представитель белорусского производителя «Белшина» Андрей Каноник заявил, что компания пока не планирует “существенного роста цен” на свою продукцию. Однако, в преддверии зимнего сезона, в компании рекомендовали белорусам приобрести зимние шины заранее - “чтобы не создавать ажиотаж на рынке”.

Отметим, что цены на зимние шины выросли и в соседней России. По данным экспертов «Авито», средний чек на покупку зимнего комплекта резины в сентябре—октябре 2023 года вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

При этом, как отметило российское издание “Известия”, в этом году заметно вырос спрос на новую резину - на 58%, тогда как продажи подержанных шин, наоборот, упали - на 4%.

Когда нужно менять летние шины на зимние?

В Беларуси зимние шины, согласно закону, обязательны с 1 декабря. Однако эксперты советуют белорусским автомобилистам в этом вопросе руководствоваться не буквой закона, а здравым смыслом — не ждать первых снегопадов, а следить за средней температурой за окном.

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В зависимости от производителя, эффективность летних или всесезонных шин заметно снижается, когда температура опускается ниже 7-8 °C. Если средняя температура на улице опускается до таких пределов, значит пора менять резину на зимнюю. Так, кстати, советуют поступать эксперты Good Year и других производителей.

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В Беларуси именно при такой температуре начинают включать отопление в жилом фонде, поэтому именно на это могут ориентироваться белорусские автомобилисты. Учитывая, что отопление в дома белорусов начали подавать на днях - самое время ехать на шиномонтаж.