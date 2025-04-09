За 37,5 тыс. рублей? Белорусы стали продавать "понтовые" номера на авто с восьмеркой

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Опубликовано: 09.04.2025 15:30 , Обновлено: 09.04.2025

Не успели номера авто с восьмеркой заполнить улицы Минска, как предприимчивые автовладельцы стали продавать "понтовые" регистрационные знаки, где сочетаются одинаковые цифры. На одной из торговых интернет-площадок разместили объявления о продаже номеров и за 12,5 тыс. рублей, и за 37,5 тыс.

Так, один из продавцов на площадке “Барахолка onliner.by” предложил купить у него госномер 8888 ВЕ-8 за 37,5 тыс . рублей.

Скриншот: baraholka.onliner.by

Он же продает и другой “понтовый” номер - 8888 РВ-8, но ценник почему-то ниже сразу на 3 тыс. рублей - 34,5 тыс ., [link href=“https://auto.onliner.by/2025/04/09/na-baraxolke-nachali-massovo-prodavat-blatnye-nomera-s-8-m-regionom-skolko-deneg-prosyat” target=“_blank” rel=“noopener”] написало [/link] издание Onliner.

Скриншот: baraholka.onliner.by

И на этом номера с восьмеркой у этого продавца не закончились: предложил купить еще регистрационный знак 0001 АО-8. Стоимость этого номера значительно ниже двух других - 12,5 тыс. рублей. Неизвестно, на чем он основывал ценники.

Скриншот: baraholka.onliner.by

А вот уже другой пользователь барахолки разместил объявление о продаже номера 8888 С*-8 (вторая буква не видна). Цена - 29 тыс. рублей.

Скриншот: baraholka.onliner.by

Также на площадке опубликовали объявление о продаже очень похожего (а может, точно такого же) регистрационного знака 8888 С*-8, но почти в два раза дешевле - 15 тыс. рублей. Автор объявления указал, что продать номер ему надо “срочно”.

Скриншот: baraholka.onliner.by

И еще один “понтовый” номер - 8888 ХТ-8. Указана стоимость в 26,5 млн рублей, возможен торг. Но здесь, вероятно, автор объявления ошибся с количеством нулей.

Фото: baraholka.onliner.by

Ранее Telegraf.news писал, что начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков 7 апреля заявил, что минские водители раскупают автомобильные номера с восьмеркой, которую закрепили с недавних пор за столицей. Он назвал стоимость “красивых” регистрационных знаков. И она значительно ниже цен, предлагаемых продавцами выше.

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Еще мы рассказывали, что в марте начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси рассказал о планах внести изменения в перечень неисправностей, при которых транспорту запрещено участвовать в дорожном движении. В частности, речь идет об использовании определенных шин.

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