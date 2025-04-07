"Очень большой поток" - Глава ГАИ назвал цену "красивых" номеров с восьмеркой в Минске

Опубликовано: 07.04.2025 19:36 , Обновлено: 07.04.2025

Начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков 7 апреля заявил, что минские водители раскупают автомобильные номера с восьмеркой, которую закрепили с недавних пор за столицей. Он назвал стоимость "красивых" регистрационных знаков.

Сколько автовладельцев теперь красуются с восьмерками на дорогах, точно неизвестно, но, со слов Ротченкова, “очень-очень много”. Глава белорусской ГАИ сказал, что многие водители воспользовались услугой платного индивидуального подбора конкретных цифр для регистрационного знака. А стоит это 60 базовых величин ( 2520 рублей сейчас).

“К нам после анонса [появления номеров с восьмерками. - прим. ред.], честно сказать, образовался очень большой поток обращения граждан. В основном [берут] “красивые” номера”, - [link href=“https://sputnik.by/20250407/minskie-avtovladeltsy-skupayut-krasivye-nomera-s-vosmerkoy—1095201413.html” target=“_blank” rel=“noopener”] процитировало [/link] Ротченкова агентство Sputnik.

Он также рассказал, что номера с девяткой, которые, как стало известно ранее, готовят для автовладельцев Минщины, планируют начать выдавать через несколько лет.

Ранее Telegraf.news писал, что, по информации Ротченкова, уже с 8 апреля начнут действовать новые правила сдачи экзамена на права в ГАИ. Напомним, 5 апреля стало известно об их изменении. Также глава ГАИ прокомментировал ситуацию с очередями на пересдачу экзамена.

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Еще мы рассказывали, что в марте начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси рассказал о планах внести изменения в перечень неисправностей, при которых транспорту запрещено участвовать в дорожном движении. В частности, речь идет об использовании определенных шин.

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