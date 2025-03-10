"Очень легко приводит к заносу" - Глава ГАИ Беларуси предложил запретить использовать эти шины

Опубликовано: 10.03.2025 16:54 , Обновлено: 10.03.2025

Начальник главного управления ГАИ (ГУГАИ) МВД Беларуси Виктор Ротченков рассказал о планах внести изменения в перечень неисправностей, при которых транспорту запрещено участвовать в дорожном движении. В частности, речь идет об использовании определенных шин.

“На сегодняшний день при использовании зимних шин допускается использовать шины, которые имеют обозначение All seasons, то есть всесезонные”, - [link href=“https://www.youtube.com/watch?v=bDFapwMOeFA” target=“_blank” rel=“noopener”] сказал [/link] Ротченков в программе гостелеканала “Беларусь 1”.

[info_b]Действительно, в пункте 25 приложения 4 “Неисправности” к [link href=“https://pddonline.by/neispravnosti/kolyosa-i-shiny/” target=“_blank” rel=“noopener”] Правилам [/link] дорожного движения среди маркировок резины М+S, M&S, M.S, M S есть и All seasons. [/info_b]

По словам главы ГАИ, зимние ДТП показали, что транспорт “очень легко приводит к заносу”, если водитель на переднюю ось поставил зимние шины, а на заднюю - всесезонные. В качестве примера Ротченков привел ДТП с маршруткой под Минском, когда на скользкой дороге она съехала в кювет, пострадали пассажиры.

[info_b]Авария произошла 19 января. По данным Минздрава, пострадали тогда семь человек. Инцидент случился в Минском районе на 3-м км автодороги Н24956, ведущей к Мачулищам от трассы Р-23 «Минск – Микашевичи».[/info_b]

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“На маршрутном транспортном средстве на передней оси были зимние шины, а на задних - всесезонные, и это привело к заносу и ДТП”, - утверждал он. Начальник ГУГАИ МВД считает, что “хватит двух часов экстремальных погодных условий” - и жизни участников дорожного движения можно не вернуть. Поэтому Госавтоинспекция предложила внести “корректировку” в ПДД.

При этом, продолжил Ротченков, по техрегламенту Таможенного союза “О безопасности колесных транспортных средств”, всесезонные шины использовать зимой нельзя, и техосмотр машина с такой резиной не пройдет. “Они [работники станций техосмотра. - прим. ред.] уже на сегодняшний день не допускают транспорт со всесезонными шинами”, - добавил он.

Ранее Telegraf.news писал, что Ротченков рассказал, кому в будущем планируют выдавать автомобильные номера с кодом региона 9. Напомним, не так давно стало известно, что “восьмерку” закрепят за зарегистрированным в Минске транспортом.

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