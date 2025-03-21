Опубликовано: 21.03.2025 10:52 , Обновлено: 21.03.2025

Транспортная инспекция Беларуси прокомментировала исключение диспетчера такси, работавшего с сервисом Maxim, из реестра автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Напомним, это первый подобный случай в Беларуси с момента запуска реестра 1 ноября 2024 года.

Как сообщил заместитель начальника Транспортной инспекции Дмитрий Куликовский, госорганы выявили факты приёма и передачи заказов с использованием электронной информационной системы Maxim, сведения о которой «не были включены в государственный информационный ресурс».

Кроме того, заказы «массово» передавались перевозчикам, чьи данные (включая данные о водителях и транспортных средствах) отсутствовали в реестре. Многие из них, по данным госоргана, не были зарегистрированы в качестве ИП либо не состояли в штате у официальных перевозчиков.

Экономический суд Гомельской области привлёк диспетчера к административной ответственности за «осуществление предпринимательской деятельности, которая в соответствии с законодательством является незаконной и запрещается». Транспортная инспекция, в свою очередь, исключила сведения о диспетчере из реестра и приняла решение об ограничении доступа к системе Maxim.

В соответствии с законодательством, владельцу системы taximaxim.by направлена копия решения об ограничении доступа.

Транспортная инспекция напомнила, что согласно Указу «Об автомобильных перевозках пассажиров» (подпункты 2.15, 2.16 пункта 2) запрещается распространение информации о приёме и передаче заказов, а также выполнение перевозок с использованием информационных систем, отсутствующих в реестре.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что о блокировке сервиса Maxim стало известно 15 марта. Причиной исключения службы такси Maxim из реестра тогда назвали «многочисленные факты передачи заказов водителям-нелегалам». Из-за этого диспетчера такси Maxim исключили из реестра, а Транспортная инспекция приняла решение ограничить доступ к сайту компании — taximaxim.by.

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Однако позже представители информационной системы заявили, что из государственного реестра исключили только франчайзи-партнёра сервиса. По их словам, это позволит бренду продолжить работу на рынке страны после замены партнёра и снятия блокировок с их информационных ресурсов. В компании настаивают, что сама информационная система Maxim зарегистрирована и не была исключена из систем и ресурсов.

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