Такси "Максим" продолжит работать в Беларуси? В компании прокомментировали блокировку сервиса

Опубликовано: 17.03.2025 16:00 , Обновлено: 17.03.2025

Пресс-служба крупного диспетчера такси Maxim 17 марта прокомментировала порталу Telegraf.news ситуацию с блокировкой их сервиса. Как оказалось, из госреестра, заработавшего в Беларуси с 1 ноября 2024 года, исключили франчайзи-партнера сервиса, что, как утверждают в компании, позволит бренду продолжить работать на рынке страны - после снятия блокировок с их информационных ресурсов.

Как пояснили в пресс-службе компании, сама информационная система “Максим” не была исключена из регистра систем и ресурсов, в чём можно убедиться, зайдя на сайт Государственного регистра информационных систем по ссылке.

Скриншот с сайта Госрегистра информационных систем

“Процедуру исключения из реестра диспетчеров применили к франчайзи-партнеру. Бренд “Максим” останется работать на рынке Беларуси после снятия блокировок информационных ресурсов”, - заверили в компании. Там заявили, что блокировка их информационных ресурсов была осуществлена “с нарушением правовых норм”.

Специалист по связям с общественностью компании “Максим” Дарья Ткачук отметила, что для того, чтобы до конца разобраться в сложившейся ситуации, необходимо “вникнуть в новое законодательство о такси и его несовершенства”. Как пояснила специалист, реестр диспетчеров и регистр систем представляют собой два разных учетных ресурса.

“В реестре диспетчеров находятся диспетчеры, осуществляющие функцию передачи заказов. В регистре информационных систем находятся системы, обрабатывающие базы данных. “Максим” является исключительно владельцем информационной системы. Функции диспетчера выполнял франчайзи-партнер”, - пояснила Ткачук.

В пресс-службе компании настаивают на то, что “Максим” “не совершал нарушений, которые могли бы стать основанием для блокировки информационной системы”.

“Сервис хранил и обрабатывал информацию в рамках законодательства. Блокировка информационных ресурсов была произведена в одностороннем порядке, “Максим” не получал уведомление. Это является нарушением правовых процедур”, - пояснила позицию компании Ткачук.

Компания “Максим”решила обжаловать это решение и заявила, что их новым диспетчером уже готов выступить другой франчайзи-партнер, который “обязуется соблюдать все требования”.

“Наша цель - как можно скорее возобновить возможность заказа поездок для жителей Беларуси и вернуть источник дохода для легальных перевозчиков”, - резюмировали в компании.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в минувшие выходные появилась информация о том, что диспетчера сервиса Maxim исключили из Реестра автомобильных перевозок пассажиров, а также был ограничен доступ к интернет-ресурсу компании — taximaxim.by. Первый замначальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Юрий Костюк сообщил, что это первый подобный случай в Беларуси и объяснил причины такой кардинальной меры.

В Беларуси впервые исключили крупного диспетчера такси из реестра перевозчиков. За что?