В Беларуси впервые исключили крупного диспетчера такси из реестра перевозчиков. За что?

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Опубликовано: 15.03.2025 13:38 , Обновлено: 17.03.2025

На днях из Реестра автомобильных перевозок пассажиров, который заработал в Беларуси с 1 ноября 2024 года, был исключён довольно крупный диспетчер такси - Maxim. Первый замначальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Юрий Костюк сообщил, что это первый подобный случай в Беларуси и объяснил причины такой кардинальной меры.

[obnovleno_b]В понедельник, 17 марта, пресс-служба компании прокомментировала порталу Telegraf.news ситуацию с блокировкой их сервиса. Как оказалось, из госреестра, заработавшего в Беларуси с 1 ноября 2024 года, исключили франчайзи-партнера сервиса, что, как утверждают в компании, позволит бренду продолжить работать на рынке страны — после снятия блокировок с их информационных ресурсов.

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Из реестра диспетчера такси Maxim исключили “за нарушение законодательства в сфере нерегулярных перевозок пассажиров”, после чего Транспортная инспекция также решила ограничить доступ к интернет-ресурсу компании - taximaxim.by.

[info_b]Напомним, согласно указу № 32 “Об автомобильных перевозках пассажиров”, с 1 ноября 2024 года водителям и перевозчикам запрещается работать в Беларуси без включения в реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Чтобы попасть в этот реестр водителям такси необходимо пройти курсы повышения квалификации и выполнить ряд требований, в частности, по оборудованию своего авто и организации пассажирских перевозок.[/info_b]

По данным белорусского портала “Смартпресс”, причиной исключения службы такси Maxim из реестра стали “многочисленные факты передачи заказов водителям-нелегалам”. К “нелегалам” в данном случае относят тех таксистов, которые официально не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, не состоят в штате официальных автомобильных перевозчиков и не включены в госреестр. Соответственно, такие таксисты не платят налоги с полученной выручки, а это считается грубым нарушением налогового законодательства и может рассматриваться как незаконная предпринимательская деятельность.

Сотрудничество с такими водителями, некоторых из которых и ранее привлекали к ответственности за нелегальную работу таксистами, по словам Костюка, и стало причиной судебного разбирательства с самим диспетчером. В результате экономический суд Гомельской области оштрафовал диспетчера, использовавшего электронную систему Maxim, “за незаконную предпринимательскую деятельность”, а также конфисковал часть незаконно полученного дохода.

“Некоторым нарушителям достаточно беседы, но, увы, некоторые не понимают последствий и продолжают работать по незаконной схеме. Наша задача и основная цель – не карать за малейшие нарушения, а повлиять на уровень правового сознания граждан, чтобы все участники сферы такси поняли, что конкурировать сегодня можно и нужно, но только законными способами”, - пояснил Костюк.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале этого года начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Андрей Гладкий заявил о “стабилизации” ситуации на рынке автомобильных перевозок в Беларуси. Количество водителей такси, включённых в специальный реестр, по его словам, к этому времени превысило 26 тысяч человек.

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