Яндекс Go снова лег в Беларуси

Опубликовано: 09.03.2023 13:56 , Обновлено: 15.11.2024

9 марта в Беларуси снова сломался сервис такси Яндекс Go. В результате серьезного сбоя пользователи не могут в приложении вызвать такси.

При попытке открыть на телефоне Яндекс Go всплывает сообщение “Ошибка на сервере”.

В компании сообщили, что в курсе происходящего, а ее сотрудники уже работают над исправлением. Известно также о том, что проблемы появились и у российских пользователей. Правда, белорусам от этого не легче.

Приложение Яндекс GO предложило оценить сбой на "хорошо".

Напомним, что похожие сбои были у службы такси Яндекса в декабре. При попытке войти в приложение, там появлялось то же сообщение об ошибке.

Служба такси Яндекс Go снова легла в Беларуси

В том же месяце, 5 декабря 2022 года, белорусский Альфа-Банк сообщил, что некоторые клиенты стали жаловаться на двойное списание оплаты за проезд в Яндекс Go. В банке заверили, что дело не в них. Проблему через некоторое время исправили.

Яндекс Go стал списывать с некоторых белорусов оплату за проезд два раза. Что произошло?