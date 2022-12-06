Служба такси Яндекс Go снова легла в Беларуси
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Служба такси Яндекс Go в Беларуси снова испытывает проблемы. При попытке войти в приложение, там появляется сообщение об ошибке.
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Сервис снова в строю! А сбой был совсем кратковременным.
Ранее Телеграф сообщил, что белорусский Альфа-Банк сообщил 5 декабря, что некоторые клиенты стали жаловаться на двойное списание оплаты за проезд в Яндекс Go. В банке заверили, что дело не в них.
«С нашими картами всё в порядке. Вопрос возник на стороне банка, обслуживающего Яндекс. Компания уже решает проблему. Не волнуйтесь: суммы, списанные по ошибке, будут возвращены в ближайшее время», — сообщили в Альфа-Банке.
Яндекс Go стал списывать с некоторых белорусов оплату за проезд два раза. Что произошло?
Темы: #Авто #Беларусь #Такси в Беларуси