Служба такси Яндекс Go снова легла в Беларуси

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Опубликовано: 06.12.2022 18:59 , Обновлено: 15.11.2024

Служба такси Яндекс Go в Беларуси снова испытывает проблемы. При попытке войти в приложение, там появляется сообщение об ошибке.

Обновлено Сервис снова в строю! А сбой был совсем кратковременным.

Ранее Телеграф сообщил, что белорусский Альфа-Банк сообщил 5 декабря, что некоторые клиенты стали жаловаться на двойное списание оплаты за проезд в Яндекс Go. В банке заверили, что дело не в них.

«С нашими картами всё в порядке. Вопрос возник на стороне банка, обслуживающего Яндекс. Компания уже решает проблему. Не волнуйтесь: суммы, списанные по ошибке, будут возвращены в ближайшее время», — сообщили в Альфа-Банке.

Яндекс Go стал списывать с некоторых белорусов оплату за проезд два раза. Что произошло?