Головченко пообещал, что ситуация с нехваткой таксистов в Беларуси "выровняется". Когда?

Опубликовано: 02.12.2024 15:59 , Обновлено: 02.12.2024

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко признал, что количество таксистов в Минске сократилось после 1 ноября, когда заработал новый госреестр автоперевозок, и пообещал, что ситуация "выровняется" "в ближайшее время".

“Пока в городе Минске количество автомобилей [такси] меньше, чем было до 1 ноября. Но мы уверены, что эта ситуация выровняется в ближайшее время”, - заявил глава правительства в интервью гостелеканалу “Первый информационный”, не уточнив, когда именно “выровняется”.

По его информации, в сравнении с ситуацией 1 ноября спустя месяц количество зарегистрированных машин такси увеличилось на 34%. “Более того, мы сделали ряд послаблений до весны следующего года по включению в реестр. Например, не требуем обязательного заключения трудового договора водителя с перевозчиком”, - сказал Головченко.

По всей Беларуси - на 25% меньше таксистов, в Минске - на 35%

Кстати, в сервисе “Яндекс Go” в середине ноября говорили, что после начала работы реестра автоперевозок с 1 ноября количество таксистов, которые сотрудничают с компанией, во всей Беларуси уменьшилось на 25%, а в Минске — на 35%. Из-за этого, по словам представителя компании, система заказа машины стала устанавливать повышающий цену поездки коэффициент.

«Невозможно обеспечить уровень цен и время подачи» — В белорусском «Яндекс Go» объявили о сокращении таксистов на 25%

Ранее Telegraf.news писал, что Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси решила усилить контроль за службами такси, вычисляя водителей, так и не вошедших в реестр автомобильных перевозчиков. Под угрозой оказался и популярный сервис “Яндекс Go”.

«Яндекс Go» оказался под угрозой закрытия в Беларуси из-за таксистов-нелегалов