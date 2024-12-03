"Яндекс" ввёл детализацию стоимости поездок на такси. Что это такое и ждать ли в Беларуси?

Опубликовано: 03.12.2024 20:50 , Обновлено: 03.12.2024

В пресс-службе компании "Яндекс" рассказали, что в скором времени в приложении «Яндекс Go» появится детализация цен поездки на такси, которую можно будет увидеть до заказа. Крупнейший российский перевозчик сообщил, что новшество уже вовсю внедряется в РФ, а скоро доберётся и до Беларуси.

В компании объяснили, что детализация будет состоять из нескольких блоков, а именно:

стоимость подачи автомобиля,

базовый тариф — суммарная стоимость минут и километров по маршруту,

надбавка в периоды повышенного спроса (если она есть),

стоимость дополнительных опций (например, доплата за детское кресло или за перевозку животных).

Планируется, что при помощи детализации цен пассажирам будет легче принять решение — заказать такси сейчас или дождаться падения пикового спроса, выбрать другой тариф или скорректировать свой маршрут. Чтобы посмотреть, из чего складывается стоимость поездки, нужно нажать на значок рубля (в белорусской версии, судя по всему, будет другой значок) в левом верхнем углу экрана после выбора тарифа и маршрута, передал российский телеканал “РБК”.

Когда детализация заработает в Беларуси?

Несмотря на то, что детализация работает пока только в России, в “Яндексе” пообещали, что со временем она станет доступна и в других государствах. “Мы планируем сделать детализацию стоимости поездки доступной для пользователей «Яндекс Go» в разных странах. О времени запуска в Беларуси сообщим отдельно”, — пообещали в компании.

Ранее Telegraf.news писал, что транспортная инспекция Министерства транспорта Беларуси решила усилить контроль за службами такси, вычисляя водителей, так и не вошедших в реестр автомобильных перевозчиков, который официально заработал в стране с 1 ноября 2024 года. Под угрозой оказался и популярный сервис “Яндекс Go”.

«Яндекс Go» оказался под угрозой закрытия в Беларуси из-за таксистов-нелегалов