Выявили свыше 1,5 тыс. нарушений. В ГАИ Беларуси рассказали, за кем следят в утренних рейдах на “гражданских” авто

Опубликовано: 18.06.2024 09:51 , Обновлено: 18.06.2024

Сотрудники белорусской Госавтоинспекции во вторник, 18 июня, отчитались о результатах плановых рейдовых мероприятий, организованных на дорогах страны в минувшие выходные, а также утром в понедельник, 17 июня. Согласно ведомственной статистике, за это время было выявлено более 1,5 тыс. нарушений Правил дорожного движения (ПДД). Посмотрели, за кем именно наблюдали инспекторы в ходе утренних рейдов.

Как рассказали в Telegram-канале органов внутренних дел Гомельской области, целью всех рейдовых мероприятий была “профилактика дорожно-транспортных происшествий”, а также “пресечение грубых нарушений ПДД, создающих угрозу дорожной безопасности”. Для этого инспекторы задействовали камеры фото- и видео фиксации нарушений, при этом в рейды отправлялись как на автомобилях оперативного назначения, так и на транспортных средствах “гражданского исполнения”.

В результате только за выходные инспекторы пресекли более 1,2 тыс. нарушений ПДД, в том числе вычислили:

15 нетрезвых водителей,

47 водителей без прав,

168 водителей, не пристегивавшихся ремнями безопасности,

57 водителей, не использовавших спецсредства для перевозки детей.

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В утренних рейдах в понедельник, по данным ГАИ, было выявлено ещё 244 нарушения ПДД, включая одного нетрезвого водителя и девятерых бесправников.

Судя по сводке ГАИ, уделяют внимание инспекторы в ходе рейдов и “уязвимым участникам дорожного движения”, к которым в Беларуси традиционно относят пешеходов, велосипедистов и тех, кто передвигается на средствах персональной мобильности. С их стороны за три дня было выявлено 222 нарушения. Также не обходят вниманием инспекторы мотоциклистов - на них пришлось 68 случаев нарушения ПДД за выходные.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что до 19 июня по всей Беларуси проходят масштабные рейды, направленные на повышение безопасности перевозок пассажиров, которые осуществляют «маршрутки» в регулярном сообщении.

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