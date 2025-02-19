Опубликовано: 19.02.2025 13:48 , Обновлено: 19.02.2025

«Гордорстрой» назвал «стечением обстоятельств» инцидент с падением куска бетона с ремонтируемого путепровода на проезжавший автомобиль в Минске. В организации, тем не менее, признали, что при демонтажных работах «возникают вибрации», которые могли привести к обрушению старых или некачественных элементов дорожного покрытия.

Напомним, инцидент произошёл в ночь с 14 на 15 февраля на улице Толстого. Кусок бетона, отколовшийся от путепровода, соединяющего улицу Московскую и проспект Независимости, упал на лобовое стекло проезжавшего автомобиля. Осколки стекла поранили руки женщины-водителя.

В Минске обломок моста упал на автомобиль и разбил лобовое стекло

Сотрудники ГАИ, прибывшие на место происшествия, зафиксировали повреждения и начали проверку по факту нарушения правил содержания дорог.

«Мостострой» (подрядная организация, выполняющая ремонтные работы на путепроводе) заявил о готовности рассмотреть ходатайство владельца автомобиля о возмещении ущерба в досудебном порядке.

После инцидента генеральному подрядчику («Гордорстрой») поручено усилить меры безопасности: в частности, установить навес над пешеходными дорожками, а также проводить работы исключительно в ночное время с полным перекрытием движения транспорта под мостом, сообщило агентство «Минск-Новости».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как в Минске утром 17 февраля на дорогу выпали из грузовика бетонные плиты. Из-за этого там столкнулись две пары машин. В ГАИ показали фото и видео с места происшествия.

В Минске на дорогу упали бетонные плиты — столкнулись 4 авто