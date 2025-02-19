«Возникают вибрации» — Гордорстрой назвал инцидент с рухнувшим на авто куском моста в Минске «стечением обстоятельств»
«Гордорстрой» назвал «стечением обстоятельств» инцидент с падением куска бетона с ремонтируемого путепровода на проезжавший автомобиль в Минске. В организации, тем не менее, признали, что при демонтажных работах «возникают вибрации», которые могли привести к обрушению старых или некачественных элементов дорожного покрытия.
Напомним, инцидент произошёл в ночь с 14 на 15 февраля на улице Толстого. Кусок бетона, отколовшийся от путепровода, соединяющего улицу Московскую и проспект Независимости, упал на лобовое стекло проезжавшего автомобиля. Осколки стекла поранили руки женщины-водителя.
В Минске обломок моста упал на автомобиль и разбил лобовое стекло
Сотрудники ГАИ, прибывшие на место происшествия, зафиксировали повреждения и начали проверку по факту нарушения правил содержания дорог.
«Мостострой» (подрядная организация, выполняющая ремонтные работы на путепроводе) заявил о готовности рассмотреть ходатайство владельца автомобиля о возмещении ущерба в досудебном порядке.
После инцидента генеральному подрядчику («Гордорстрой») поручено усилить меры безопасности: в частности, установить навес над пешеходными дорожками, а также проводить работы исключительно в ночное время с полным перекрытием движения транспорта под мостом, сообщило агентство «Минск-Новости».
Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как в Минске утром 17 февраля на дорогу выпали из грузовика бетонные плиты. Из-за этого там столкнулись две пары машин. В ГАИ показали фото и видео с места происшествия.
В Минске на дорогу упали бетонные плиты — столкнулись 4 авто