В Минске на дорогу упали бетонные плиты - столкнулись 4 авто

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Опубликовано: 17.02.2025 13:09 , Обновлено: 17.02.2025

В Минске утром 17 февраля на дорогу выпали из грузовика бетонные плиты. Из-за этого там столкнулись две пары машин. В ГАИ показали фото и видео с места происшествия.

По [link href=“https://t.me/gaiminsk/41664” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] стражей дорог, 31-летний водитель грузовика MAN с прицепом ехал по съезду с МКАД на Логойский тракт, не справился с управлением, из-за этого фура вошла в неуправляемый занос, так бетонные плиты и выпали из прицепа.

Спустя некоторое время в полосе движения, куда упал груз, столкнулись авто Lada и Peugeot, а также Renault и BMW. По данным ГАИ, это случилось из-за несоблюдения безопасной дистанции.

Фото: ГАИ Минска

Как утверждают в Госавтоинспекции, люди в результате ДТП не пострадали. А вот машины получили механические повреждения.

В ГАИ напомнили, что перед началом движения и в пути водитель обязан (если есть объективная возможность) контролировать размещение, крепление и состояние груза, чтобы он не сместился и не упал.