В Минске обломок моста упал на автомобиль и разбил лобовое стекло

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Опубликовано: 17.02.2025 11:43 , Обновлено: 19.02.2025

В ночь с 14 на 15 февраля в Минске на улице Льва Толстого произошло ЧП. На проезжавший под ремонтируемым путепроводом автомобиль упал обломок. Об этом популярному столичному тг-каналу сообщил читатель, чья жена находилась за рулём пострадавшей машины.

Хоть на видео, снятом регистратором, не видно, что именно и откуда конкретно упало и привело к аварии, однако момент попадания в стекло совпал с проездом под ремонтируемым мостом.

В результате падения обломка разбилось лобовое стекло автомобиля, а осколки стекла порезали руки женщины. На место происшествия была вызвана Госавтоинспекция, сообщил «Минск. Главное».

По словам мужа пострадавшей, прибывшие сотрудники ГАИ осмотрели автомобиль, сделали фотографии и составили протокол. Также они опросили водителя и старшего работника бригады, работавшей на путепроводе. Однако, как заявил читатель, сотрудник ГАИ сообщил, что случай не является страховым, так как не установлен виновник произошедшего.

Пострадавшей стороне предоставив лишь справку о повреждениях автомобиля.

Мужчина предположил, что дело, вероятно, будет закрыто в связи с отсутствием виновного лица. Для получения компенсации ущерба им придётся обратиться в суд и попытаться возложить ответственность и обязанность по возмещению ущерба на организацию, занимающуюся ремонтом путепровода.

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