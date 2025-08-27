"Вот и поплатился" - Первая авария на "алмазной развязке" в Минске вызвала споры водителей

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Опубликовано: 27.08.2025 08:48 , Обновлено: 27.08.2025

Один из столичных автомобилистов 26 августа выложил на видеоплатформе TikTok ролик с "первой аварией" на обновлённой "алмазной" развязке на пересечении МКАД с Игуменским трактом и улицей Бабушкина. Несмотря на широкую "рекламу", которую новой схеме движения на перекрёстке дала в интернете Госавтоинспекция, от ДТП на участке, который и раньше считался у местных автомобилистов достаточно проблемным и загруженным, это не уберегло.

Судя по кадрам, снятым одним из водителей, ставшим свидетелем одной из первых аварий на “алмазной” развязке, столкнулись два большегруза - одна фура въехала в прицеп другой. Подробности обстоятельств ДТП не сообщаются - в сводках ГАИ информации об этой аварии пока нет.

По мнению автора ролика, на развязке просто “никто не понял, куда ехать”.

В комментариях под роликом разгорелась бурная дискуссия как по поводу данной конкретной аварии, так и по поводу новой схемы движения на данном участке, где в часы пик постоянно наблюдались серьёзные заторы на въезде с МКАД.

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Некоторым водителям новая схема движения показалась слишком проблематичной именно для большегрузов, причём не из-за хитросплетений полос движения, когда водителям, выезжая на ромбовидную развязку приходится словно выезжать на встречку, а из-за слишком узких полос и резких поворотов, в которые фуры могут просто не вписаться.

“Там делали, чтобы упростить съезд и выезд на МКАЖ, но никто не подумал про радиус поворота для большегрузов, а их там большинство на этом участке”, - отметил один из комментаторов.

“Там очень узкие полосы, а если учитывать, что там ездит очень много большегрузов, этих аварий там будет масса”, - предположил другой.

“Там автобусы и фуры не вкладываются в габарит разметки”, - поддержал его третий.

Впрочем, по мнению других водителей, в данном конкретном случае специфика самой развязки ни при чём, а авария, по их мнению, произошла просто по невнимательности двух водителей.

“Водители сами должны правильно оценивать обстановку. Дафист этого не сделал, вот и поплатился”, - заявил один из зриетелей.

“Надо дистанцию держать и не будет никаких аварий”, - поддержал его другой.

“При чём тут развязка, когда тут водитель фуры не рассчитал габариты и занос и поперся вперёд, не дождавшись, пока прицеп вырулит? Такое может произойти на абсолютно любом повороте. Видеть надо ситуацию”, - выразил своё мнение третий.

Кстати, накануне заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович, комментируя запуск “алмазной” развязки в Минске, особо подчеркнул, что применение новой схемы движения на данном участке “исключает конфликт транспорта при повороте налево”, что, по мнению ГАИ, “положительно повлияет на безопасность дорожного движения”.

По оценке ведомства, новая развязка должна повысить пропускную способность данного транспортного узла до 30% , а пропускную способность отдельных входов - на все 50% .

“Это позволяет снизить общие потери в дорожном движении”, - заявил Ливанович.

Ранее Telegraf.news рассказал, что новая “алмазная” развязка, запущенная на днях в Минске, тут же стала самой обсуждаемой темой столичных водителей. Предложенные ГАИ схемы, как теперь проезжать участок Игуменского тракта на пересечении с МКАД и улицей Бабушкина, хоть и добавили наглядности, но многим не хватило “натурной” съёмки. Пользователи TikTok это упущение поспешили исправить. Впрочем, вопросов у зрителей меньше не стало.

Водитель показал, как проезжать новую «алмазную» развязку в Минске. У зрителей возникли вопросы