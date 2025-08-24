Водитель показал, как проезжать новую «алмазную» развязку в Минске. У зрителей возникли вопросы

🎥 Видео

Опубликовано: 24.08.2025 15:23 , Обновлено: 24.08.2025

Новая "алмазная" развязка, запущенная на днях в Минске, тут же стала самой обсуждаемой темой столичных водителей. Предложенные ГАИ схемы, как теперь проезжать участок Игуменского тракта на пересечении с МКАД и улицей Бабушкина, хоть и добавили наглядности, но многим не хватило "натурной" съёмки. Пользователи TikTok это упущение поспешили исправить. Впрочем, вопросов у зрителей меньше не стало.

Буквально на следующий же день после того, как ГАИ объявила о запуске движения на этом участке, на видеоплатформе TikTok появилось наглядное видео, так сказать “с места событий”: один из водителей показал на практике, как движутся встречные потоки на ромбовидной развязке. Для автомобилистов, привычных к правостороннему движению, расположение потоков на новой развязке точно может показаться странной и “неправильной”: после выезда на развязку ваш поток окажется слева, а встречный — справа.

Судя по комментариям, многие водители восприняли новацию Госавтоинспекции с обеспокоенностью. В первую очередь потому, что такой перекрёсток для белорусов - в новинку, нигде в стране с такой организацией движения больше не встретишься на дорогах. Многим с ходу оказалось сложно разобраться в хитросплетениях разметки, но, как отметили другие, если строго следовать разметке и знакам - запутаться сложно. На первых порах на перекрёстке дополнительно установлены ещё и пластиковые ограничители, которые обычно используют дорожные рабочие при проведении ремонтных работ.

Некоторые предположили, что сложнее всего сориентироваться на таком перекрёстке будет приезжим и тем, кто пересекает перекрёсток впервые, особенно - в зимнее время года, если разметку заметёт снегом.

“Уже не совсем понятно, а если убрать отбойники пластиковые и разметку припорошить снегом, то удачи всем участникам движения”, - с долей скепсиса написал один из зрителей.

Ещё больше проблем может возникнуть, по мнению комментаторов, если на таком перекрёстке выйдет из строя светофор.

“Когда светофоры не будут работать, тут аварий будет - одна на другой”, - предположил один зритель.

“А если светофоры сломаются, как там регулировщик разрулит?” - задался вопросом другой.

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал инициативу ГАИ. Вреди них оказались те, кому часто приходится ездить этим маршрутом в часы пик.

“Это, я так понимаю, для поворота налево на МКАД сделали, чтоб не стояли. Потому что в час пик с Бабушкина на внутренние кольцо сложновато попасть”, - поделился опытом один комментатор.

Многие также отметили, что для того, чтобы разобраться в особенностях движения на таком “китайском” перекрёстке (такая схема, действительно, активно применяется в Китае на магистралях с интенсивным движением), нужно просто “один раз проехать в обе стороны - и всё станет понятно”.

“Всегда все новшества воспринимают в штыки. Да непривычно, да непонятно, да, возможно, что-то не додумали (поставили бы предупреждающие плакаты со всех сторон об изменении и как ехать надо, было бы легче и понятнее, но не факт), а со временем привыкаешь и вроде как нормально оказывается. Так что просто разберитесь и привыкните, нас никто не спросит - так оставить или вернуть как было”, - резюмировала одна из зрительниц.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Госавтоинспекции считают, что эта новая схема движения исключает конфликт при повороте налево, а также улучшит пропускную способность участка на 30%.

В Минске открыли «дивергентную» развязку. Что это такое?