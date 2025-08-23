Telegraf.news
ru

В Минске открыли "дивергентную" развязку. Что это такое?

В Минске открыли "дивергентную" развязку. Что это такое?
Подпишитесь на Телеграф:
📷 Фото

В ГАИ Минска сообщили, что на пересечении МКАД, Игуменского тракта и улицы Бабушкина открыли так называемую "дивергентную ромбовидную развязку. В ведомстве ее назвали также "расходящайся алмазной развязкой с изменением сторон".

Все эти пугающие водителей слова означают, что на данном участке значительно изменится организация дорожного движения и для большинства белорусов будет очень непривычной.

Впрочем, в Госавтоинспекции считают, что новая схема движения исключает конфликт при повороте налево, а также улучшит пропускную способность участка на 30%.

В ГАИ попытались объяснить, что означает такой вид перекрестка. Приводим поясение ведомства без купюр:

“Расходящаяся алмазная развязка, также называемая двойной перекрестной алмазной развязкой, является подмножеством алмазной развязки, в которой противоположные направления движения на дороге, не являющейся автострадой, пересекают друг друга по обе стороны от развязки , так что движение, пересекающее автостраду по эстакаде или подземному переходу, осуществляется со стороны, противоположной той, которая является обычной для данной юрисдикции”.

  • default-alt-content
  • default-alt-content
  • default-alt-content
  • default-alt-content
  • default-alt-content
  • default-alt-content

Впрочем, если посмотреть на опубликованную схему движения, все становится проще и понятнее. Хотя такие развязки все равно для белорусов в новинку и для их пересечения надо быть особенно внимательным. Ведь в какой-то момент водители окажутся на условной “встречке”. А на самом перекрестке придется два раза менять сторону движения с пересечением встречной.

Ранее Telegraf.news писал, что на трассе М-1 в Витебской области ГАИ установила четыре «новых системы пассивного обеспечения безопасности», так называемые «шериф-балки». Эти устройства — не что иное, как имитаторы проблесковых маячков патрульной машины ГАИ.

На дорогах Беларуси установили необычные устройства-имитаторы. Зачем?

Темы: