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С 1 июня в ЕС не будут признавать "зелёные карты" белорусов. Как въехать на своей машине в Европу?

С 1 июня в ЕС не будут признавать "зелёные карты" белорусов. Как въехать на своей машине в Европу?
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С 1 июня 2023 года вступит в силу решение 30 стран о выходе из соглашения о "зелёных картах" (страховка авто) с Беларусью. В результате, белорусы не смогут пересечь границу и перемещаться по территории этих стран на личных автомобилях с белорусской страховкой.

Например, чтобы заехать в Польшу на своем авто наличие зеленой карты обязательно. При этом штрафы за отсутствие полиса тысячами злотых.

Как сообщил портал av.by, в международную систему страхования ответственности водителей “Зелёная карта” входят 48 стран. Сама Беларусь вступила в неё в 2003 году.

Однако в 2022 году 30 стран в связи с началом войны в Украине и санкциями ЕС в отношении официального Минска отказались признавать действие оформленных в Беларуси “зелёных карт”. Наличие этого документа - обазательное требование для путешествий.

С 1 июня, белорусские “зелёные карты” перестанут действовать (даже оформленные до этого срока) в таких странах:

  • Польша,
  • Латвия,
  • Литва,
  • Эстония,
  • Австрия,
  • Бельгия,
  • Болгария,
  • Великобритания,
  • Венгрия,
  • Германия,
  • Греция,
  • Дания,
  • Ирландия,
  • Исландия,
  • Испания,
  • Италия,
  • Кипр,
  • Люксембург,
  • Мальта,
  • Нидерланды,
  • Норвегия,
  • Португалия,
  • Румыния,
  • Словакия,
  • Словения,
  • Финляндия,
  • Франция,
  • Хорватия,
  • Чехия,
  • Швеция,
  • Швейцария.

Как же быть? Белорусам придется оформлять такие же страховки, но уже сразу на той стороне перед прохождением пограничного контроля. И да, это будет дороже.

Есть ещё вариант: онлайн-заказа полиса. На границах в ЕС сейчас и так дикие очереди, а представьте, что надо будет стоять ещё в одной за полисом. В Литву и Польшу можно въезжать с электронной зелёной картой, которую можно заказать из Беларуси. Главное, чтобы платеж из белорусского банка приняли. А в интернете уже появилось полно предложений, в ом числе и на русском языке по оформлению таких страховок.

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