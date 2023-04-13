С 1 июня в ЕС не будут признавать "зелёные карты" белорусов. Как въехать на своей машине в Европу?

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Опубликовано: 13.04.2023 13:41 , Обновлено: 13.04.2023

С 1 июня 2023 года вступит в силу решение 30 стран о выходе из соглашения о "зелёных картах" (страховка авто) с Беларусью. В результате, белорусы не смогут пересечь границу и перемещаться по территории этих стран на личных автомобилях с белорусской страховкой.

Например, чтобы заехать в Польшу на своем авто наличие зеленой карты обязательно. При этом штрафы за отсутствие полиса тысячами злотых.

Как сообщил портал av.by, в международную систему страхования ответственности водителей “Зелёная карта” входят 48 стран. Сама Беларусь вступила в неё в 2003 году.

Однако в 2022 году 30 стран в связи с началом войны в Украине и санкциями ЕС в отношении официального Минска отказались признавать действие оформленных в Беларуси “зелёных карт”. Наличие этого документа - обазательное требование для путешествий.

С 1 июня, белорусские “зелёные карты” перестанут действовать (даже оформленные до этого срока) в таких странах:

Польша,

Латвия,

Литва,

Эстония,

Австрия,

Бельгия,

Болгария,

Великобритания,

Венгрия,

Германия,

Греция,

Дания,

Ирландия,

Исландия,

Испания,

Италия,

Кипр,

Люксембург,

Мальта,

Нидерланды,

Норвегия,

Португалия,

Румыния,

Словакия,

Словения,

Финляндия,

Франция,

Хорватия,

Чехия,

Швеция,

Швейцария.

Как же быть? Белорусам придется оформлять такие же страховки, но уже сразу на той стороне перед прохождением пограничного контроля. И да, это будет дороже.

Есть ещё вариант: онлайн-заказа полиса. На границах в ЕС сейчас и так дикие очереди, а представьте, что надо будет стоять ещё в одной за полисом. В Литву и Польшу можно въезжать с электронной зелёной картой, которую можно заказать из Беларуси. Главное, чтобы платеж из белорусского банка приняли. А в интернете уже появилось полно предложений, в ом числе и на русском языке по оформлению таких страховок.