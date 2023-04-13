С 1 июня в ЕС не будут признавать "зелёные карты" белорусов. Как въехать на своей машине в Европу?
С 1 июня 2023 года вступит в силу решение 30 стран о выходе из соглашения о "зелёных картах" (страховка авто) с Беларусью. В результате, белорусы не смогут пересечь границу и перемещаться по территории этих стран на личных автомобилях с белорусской страховкой.
Например, чтобы заехать в Польшу на своем авто наличие зеленой карты обязательно. При этом штрафы за отсутствие полиса тысячами злотых.
Как сообщил портал av.by, в международную систему страхования ответственности водителей “Зелёная карта” входят 48 стран. Сама Беларусь вступила в неё в 2003 году.
Однако в 2022 году 30 стран в связи с началом войны в Украине и санкциями ЕС в отношении официального Минска отказались признавать действие оформленных в Беларуси “зелёных карт”. Наличие этого документа - обазательное требование для путешествий.
С 1 июня, белорусские “зелёные карты” перестанут действовать (даже оформленные до этого срока) в таких странах:
- Польша,
- Латвия,
- Литва,
- Эстония,
- Австрия,
- Бельгия,
- Болгария,
- Великобритания,
- Венгрия,
- Германия,
- Греция,
- Дания,
- Ирландия,
- Исландия,
- Испания,
- Италия,
- Кипр,
- Люксембург,
- Мальта,
- Нидерланды,
- Норвегия,
- Португалия,
- Румыния,
- Словакия,
- Словения,
- Финляндия,
- Франция,
- Хорватия,
- Чехия,
- Швеция,
- Швейцария.
Как же быть? Белорусам придется оформлять такие же страховки, но уже сразу на той стороне перед прохождением пограничного контроля. И да, это будет дороже.
Есть ещё вариант: онлайн-заказа полиса. На границах в ЕС сейчас и так дикие очереди, а представьте, что надо будет стоять ещё в одной за полисом. В Литву и Польшу можно въезжать с электронной зелёной картой, которую можно заказать из Беларуси. Главное, чтобы платеж из белорусского банка приняли. А в интернете уже появилось полно предложений, в ом числе и на русском языке по оформлению таких страховок.