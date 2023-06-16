"Вопиющие нарушения" – В ГАИ рассказали, где белорус разогнался до 207 км/ч

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Опубликовано: 16.06.2023 12:00 , Обновлено: 16.06.2023

В Гродненской Госавтоинспекции 16 июня рассказали об "антирекордах" белорусских автомобилистов и мотоциклистов по превышениям скорости, объяснили разницу понятий "допустимой" и "безопасной" скорости, а также напомнили водителям о штрафах.

Абсолютный “антирекорд” по превышению скорости в этом году установил автомобилист, разогнавшийся на трассе М-6 “Минск-Гродно” до 207 км/ч, сообщили в ГАИ Гродненской области.

Среди примечательных “антирекордов” у мотоциклистов инспекторы назвали инцидент в Дятловском районе, когда мужчина за рулём мотоцикла “Yamaha” разогнался до 143 км/ч при разрешенной скорости в 90 км/ч. Это случай в ГАИ назвали “примером вопиющего нарушения”, поскольку у водителя при себе не было регистрационных документов, а на самом мотоцикле отсутствовали номерные знаки. Водителя привлекли к административной ответственности, однако, какое именно наказание он понёс, в ГАИ не уточнили.

В чём разница между “допустимой” и “безопасной” скоростью?

По данным ГАИ, только с начала июня на дорогах Гродненской области за превышение скорости инспекторы привлекли к ответственности 1112 водителей. Этот вид правонарушений в ГАИ назвали “основной или сопутствующей причиной большинства трагедий на дороге” и объяснили, в чём заключается разница в понятиях “допустимой” и “безопасной” скорости.

“Допустимая скорость устанавливается Правилами дорожного движения, а безопасная - корректируется самим водителем с учетом дорожной обстановки, погодных условий, технического состояния транспорта и уровня подготовки водителя”, - пояснили в ГАИ, добавив, что “спешка рождает хаос, который на дороге не уместен”.

В ГАИ также напомнили о штрафах за превышение скорости, подчеркнув, что в Гродненской области чаще всего за такие нарушения ПДД, совершённые повторно, именно лишают прав.

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Напомним, что наказание за превышение скорости напрямую зависит от того, на сколько человек превысил скорость. Так, превышение скорости влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч — до одной базовой величины (сейчас 37 рублей);

от 20 до 30 км/ч — от одной до трех базовых величин (от 37 до 111 рублей);

от 30 до 40 км/ч — от трех до десяти базовых величин (от 37 до 370 рублей);

более чем на 40 км/ч — от восьми до двенадцати базовых величин (от 296 до 444 рублей).

Если водитель превысил скорость движения более 20 км/ч повторно в течение одного года после наложения административного взыскания влечет, ему грозит штраф в размере от 5 до 15 базовых величин (сейчас от 185 до 555 рублей) или лишение права управления транспортными средствами сроком до одного года .

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