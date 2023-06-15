В ГАИ запланировали "массированную отработку" Минской области с 17 по 19 июня

Опубликовано: 15.06.2023 14:57 , Обновлено: 15.06.2023

Госавтоинспекция (ГАИ) Минской области в предстоящие выходные, с 17 по 19 июня, запланировала "массированную отработку" аварийно-опасных участков дорог региона. Кроме того, там также анонсировали рейды по местам массового отдыха. За чем будут следить инспекторы ГАИ?

В ходе объявленных рейдов инспекторы намерены особо внимание уделить тем участкам, которые, по их словам, характеризуются “наибольшей вероятностью совершения нарушений ПДД” и которые “подвержены риску совершения наездов на уязвимых участников дорожного движения”.

Цель усиленного контроля, как заявили в ГАИ Минской области - предупреждение дорожно-транспортных происшествий и пресечение правонарушений со стороны участников дорожного движения, а именно:

управление транспортными средствами водителями в состоянии опьянения

управление транспортными средствами водителями, не имеющими права управления

нарушения со стороны “уязвимых участников дорожного движения” (наличие световозвращающих элементов в темное время суток)

непредоставление водителями преимущества в движении пешеходам

нарушение правил перевозки пассажиров (особенно - несовершеннолетних)

соблюдение скоростного режима

соблюдение дистанции между транспортными средствами

соблюдение правил обгона

Кроме того, на выходных ГАИ вмести с другими правоохранительными ведомствами намерены усилить охрану общественного порядка, а также дорожной безопасности в местах массового отдыха. Особое внимание правоохранители намерены уделять физическому состоянию водителей, а также соблюдению правил остановки и стоянки транспортных средств .

В дополнение к анонсированным рейдам в выходные, ГАИ Минска сообщила о проведении мероприятий по профилактике ДТП с участием мототранспорта.

Как рассказали в ГАИ, в числе прочего инспекторы напоминают водителями об обязательном использовании защитной экипировки, об особенностях управления двухколесной техникой, мототранспорта, а также об административной ответственности, которая грозит мотоциклистам за нарушения ПДД.

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Напомним, в ближайшие выходные спецмероприятия запланировали все областные управления ГАИ. Как правило, следить за определенными участниками дорожного движения инспекторы намерены «в режиме гласного, негласного и смешанного контроля».

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