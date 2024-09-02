Водителям в Минске предложили один день бесплатно ездить на общественном транспорте. Какие два документа заменят проездной?

Опубликовано: 02.09.2024 12:05 , Обновлено: 02.09.2024

В сентябре автомобилистам в Минске на один день разрешат пользоваться услугами общественного транспорта бесплатно. Об этом рассказал председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Валентин Шатравко. Узнали, когда именно столичные власти предоставят такую возможность водителям и какие два документа заменят им проездные.

Такую акцию, ставшую уже традиционной, городские власти пообещали провести и в этом году в рамках “Недели мобильности”. Её проводят в Минске уже в девятый раз и стартует 16 сентября, а бесплатный проезд водителям решили предоставить во Всемирный день без автомобиля, 22 сентября. В этом году он выпадает на воскресенье.

Согласно данным столичного метрополитена, в прошлом году правом на бесплатный проезд в День без автомобиля воспользовались более 12,4 тыс. человек. В этом году чтобы получить это право автомобилистам придётся вооружиться двумя документами:

водительским удостоверением,

свидетельством о регистрации транспортного средства.

Валентин Шатравко заверил, что городской “не понесет дополнительных расходов в этот день”, поскольку, по его словам, “городским общественным транспортом воспользуются и те пассажиры, которые передвигаются на нем ежедневно”. А вот вклад в экологическую ситуацию в городе от такой акции, по словам чиновника, ощутимый.

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“Результаты мониторинга показывают, что 22 сентября выбросы от машин действительно снижаются. Проведение такого дня позволяет минимизировать негативное воздействие авто на окружающую среду и здоровье человека, достигнуть показателей экологической безопасности в области охраны окружающей среды, развивать вело- и пешеходное движение”, - процитировало Шатравко агентство “Минск-Новости”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в настоящее время по всей Беларуси проводится специальное комплексное мероприятие “Внимание — дети”. Вплоть до 5 сентября водители обязаны ездить в дневное время суток с ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Иначе — штраф.

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