Водители маршруток в Беларуси призвали отменить штрафы за перевозку пассажиров стоя

Опубликовано: 19.01.2024 14:12 , Обновлено: 19.01.2024

Белорусские перевозчики предложили отменить штрафы за перевозку пассажиров стоя в городских и пригородных маршрутках. С такой просьбой они обратились к представителям властей 19 января на республиканском совещании.

В настоящее время перевозка пассажиров в Беларуси разрешается исключительно на сидячих местах. За “стоячих” пассажиров водителя маршрутки могут привлечь к административной ответственности - выписать штраф до 4 базовых величин (сегодня это 160 рублей).

Как сообщило издание Office Life, в ходе республиканского совещания перевозчики отметили, что не могут отказать в перевозке пассажиру, зашедшему в маршрутку, даже если свободных сидячих мест в салоне больше нет. Более того, даже если водителя маршрутки останавливают проверяющие и штрафуют за это нарушение, стоящих пассажиров не высаживают из маршрутки.

Перевозчики призвали разрешить брать пассажиров и на стоячие места при поездках в пригород и на городских маршрутах, а вот для междугородних маршрутов - оставить под запретом. По данным портала Office Life, “власти пообещали предложение рассмотреть”.

[info_b]Отметим, что согласно информации Минтранса Беларуси, за 2023 год Транспортная инспекция провела 919 контрольных закупок в Беларуси “для выявления недобросовестных автомобильных перевозчиков”. В результате инспекторы выявили 1467 административных правонарушений и изъяли 280 автомобилей:

128 – легковых авто,

149 микроавтобусов,

3 автобуса.

Из них владельцам вернули на данный момент лишь 175 авто.[/info_b]

Ранее Телеграф рассказывал, как в Гомеле 55-летняя женщина выпала прямо из движущейся маршрутки: водитель микроавтобуса тронулся с места, не убедившись, что все пассажиры зашли в машину.

В Гомеле пассажирка на ходу выпала из маршрутки

Напомним, с весны прошлого года в Транспортной инспекции Министерстве транспорта Беларуси решили ввести ещё одну меру наказания для автомобильных перевозчиков. Теперь за определенные нарушения им может грозить не только штраф, но и временное изъятие транспортного средства.

Минтранс Беларуси решил забирать у перевозчиков маршрутки