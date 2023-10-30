В Гомеле пассажирка на ходу выпала из маршрутки

Опубликовано: 30.10.2023 14:28 , Обновлено: 30.10.2023

В Гомеле 55-летняя женщина выпала из движущегося микроавтобуса. Происшествие случилось 28 октября, в субботу. Водитель маршрутки тронулся с места, не убедившись, что все зашли в машину.

В итоге, женщина выпала из “Мерседеса”. Она сама обратилась в гомельскую областную больницу из-за полученных травм.

В Гомельской УГАИ рассказали, что выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее Телеграф сообщил, что в Транспортной инспекции Министерстве транспорта Беларуси решили ввести ещё одну меру наказания для автомобильных перевозчиков. Теперь за определенные нарушения им может грозить не только штраф, но и временное изъятие транспортного средства. Нововведения для водителей маршруток или автобусов пообещали начать применять уже с этого месяца.

Минтранс Беларуси решил забирать у перевозчиков маршрутки