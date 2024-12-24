Власти Гродненщины и Брестчины временно отменили местный сбор за пересечение границы

Опубликовано: 24.12.2024 19:57 , Обновлено: 24.12.2024

Гродненской областной исполнительный комитет, а также Telegram-канал "#1регион" о Брестской области сообщили, что с 1 января 2025 года временно отменяется местный сбор за пересечение границы транспортом.

На Брестчине сбор отменили по 31 января . “В указанный период при пересечении границы в пункте пропуска сотрудники органов пограничной службы не будут требовать предъявления документов, подтверждающих уплату сбора”, - [link href=“https://t.me/pervyiregion/48019” target=“_blank” rel=“noopener”] написали [/link] в Telegram-канле “#1регион”.

Порядок взимания этого сбора с 1 февраля в Брестской области должны определить отдельно.

В свою очередь в Гродненском облисполкоме не сказали, до какой даты будет действовать отмена. “В течение первого квартала 2025 года местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Беларусь в пунктах пропуска планируется ввести вновь, о чем будет сообщено дополнительно”, - [link href=“https://grodno-region.gov.by/ru/region-news-ru/view/s-1-janvarja-2025-g-peresechenie-transportnymi-sredstvami-gosudarstvennoj-granitsy-respubliki-belarus-v-35216-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] пообещали [/link] в ведомстве.

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Как [link href=“https://gpk.gov.by/peresechenie-granitsy/mestnyy-sbor-za-peresechenie-granitsy/” target=“_blank” rel=“noopener”] сказано [/link] на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК), местный сбор за пересечение границы действует с 1 февраля 2023 года. Плату берут за выезд механического транспорта, у которого не меньше четырех колес и технически допустимая максимальная масса которого не превышает пять тонн. Исключение - колесные тракторы и самоходные машины.

На территории Витебской, Гродненской и Брестской областей, где действует этот сбор, для машин, зарегистрированных как в Беларуси, так и за ее пределами, он составляет одну базовую величину (сейчас это 40 рублей). Сумма не зависит от количества пассажиров.

Документ об уплате сбора показывают в бумажном или электронном виде в пунктах пропуска пограничнику или таможеннику. Местный сбор не действует при пересечении границы с Россией.

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