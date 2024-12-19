Не более 200 л в баке. Латвия ограничила ввоз топлива коммерческими фурами

Опубликовано: 19.12.2024 09:58 , Обновлено: 19.12.2024

Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков «Линава» сообщила об ограничении по ввозу топлива в баках коммерческих фур с 1 января 2025 года при въезде в Латвию.

Такую информацию передал МИД Латвии, [link href=“https://www.linava.lt/naujienos/latvija-nuo-sausio-ribos-kuro-ivezima-is-rytu/” target=“_blank” rel=“noopener”] написала [/link] “Линава”. Ограничение распространится на коммерческие грузовики, которые въезжают в Латвию из третьей страны и имеют стандартные топливные баки.

Так, в них должно быть не больше 200 л топлива.

Ранее Telegraf.news писал, что Сейм Латвии 10 сентября во втором, окончательном, чтении принял поправки в закон о дорожном движении, разрешив конфисковывать автомобили с белорусской регистрацией. На то, чтобы переоформить такую машину или вывезти за пределы страны, ее владельцам дали чуть больше месяца.

Теперь точно. Сейм Латвии обязал вывезти или переоформить авто, зарегистрированные в Беларуси. В какой срок?