"Всё это очень сложно…" - Госпогранкомитет за 30 секунд ответил белорусам на "самые популярные вопросы" о пересечении границы

🎥 Видео

Опубликовано: 24.12.2024 10:11 , Обновлено: 24.12.2024

Госпогранкомитет Беларуси креативно подошёл к ответам на часто задаваемые вопросы от путешественников и опубликовал забавный ролик в TikTok, который наверянка поднимет настроение пользователям.

На набирающем популярность видео показаны скриншоты реальных вопросов, поступающих пограничникам. Видимо, люди обращались через форму обратной связи на сайте ведомства. Среди популярных тем — правила провоза личных вещей. Например, нужно ли оформлять какие-то документы на ноутбук, можно ли ввезти газонокосилку стоимостью $100 и не придётся ли её декларировать, а также в каком объёме разрешено провозить из Турции одеколон с содержанием спирта 80%.

На каждый из этих вопросов авторы ролика остроумно ответили нарезкой кадров из известных фильмов. Герои фильмов “Люди в чёрном”, “Человек-паук” и мультфильма “Ледниковый период” разводят руками и признаются, что не знают ответов, а всё это “очень сложно”.

Финальный аккорд видео — голубь, который словно заявляет от лица ведомства: “Мы пограничники, а не таможенники!”. Этим Госпогранкомитет с юмором обыграл тот факт, что многие не видят разницы между пограничной и таможенной службами и не понимают, кто за что отвечает на границе.

Ролик, опубликованный в TikTok, наглядно и с юмором демонстрирует, что пограничники, хоть и работают на границе, не обязаны знать тонкости таможенных правил. А ещё, что у них неплохое чувство юмора.

Пользователи TikTok оценили креативность ведомства:

“А где TikTok таможенников? Есть пара вопросов”, — поинтересовались в комментариях.

“Дайте премию всем людям в органах, которые выкладывают такие ролики! Очень креативный подход!” - восхитились другие.

“А если я буду гулять вдоль границы, внезапно появится ураган и перенесёт меня за границу, меня посадят за незаконное пересечение?”, — задали ещё один забавный вопрос в комментариях.

Ролик вызвал живой отклик и, возможно, подтолкнёт кого-то к изучению правил пересечения границы, чтобы не задавать лишних вопросов пограничникам.