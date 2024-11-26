Владелец сети СТО рассказал, почему средний чек за техобслуживание в Беларуси за 2 года вырос в 2-3 раза

Опубликовано: 26.11.2024 11:14 , Обновлено: 26.11.2024

Владелец одной из сетей СТО в Беларуси Дмитрий Яковенко и технический специалист Сергей Волчецкий рассказали, почему средний чек за техобслуживание автомобиля за два года вырос в 2-3 раза. По их словам, всё дело в закрытии границ и зарубежных санкциях, что привело к проблемам с запчастями и их дороговизной.

Учитывая, что санкции затронули не только сферу запасных частей, но и оборудование для обслуживания автомобилей, многие СТО ещё до изменений на рынке работали с европейскими брендами. Однако, по словам экспертов, в связи с ограничениями некоторые отменили из них подписку на диагностическое оборудование в Беларуси.

“Безусловно, это оборудование ещё продолжает использоваться для каких-то работ, но по сути оно превращается в дорогостоящий «кирпич», — отметил Сергей Волчецкий.

Так, на смену европейской “санкционке” пришли Россия и Китай, где начали делать оборудование для диагностики автомобилей, топливной аппаратуры и др. Кроме того, Сергей Волчецкий заверил, что в Республике также занялись выпуском подобной техники, и СТО начинают частично переходить на неё. Что касается конкретно запчастей, то санкции привели к тому, что на рынке стало появляться больше неизвестных брендов.

“Санкции повлияли на наличие на нашем рынке запчастей: стало появляться больше «ноунеймов», постепенно ушли с рынка некоторые известные марки. Конечно, в Беларусь всё равно попадают европейские запчасти, но в ограниченном количестве, так как ввезти их сейчас непросто, долго и дорого. Если до 2022 года запчасть до Беларуси доезжала за 1000 километров, то сейчас — все 5-6 тысяч. А это не может не сказаться на её стоимости”, — подчеркнул технический специалист.

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Автовладельцы наверняка заметили, что за последний год-два в стране появилось гораздо больше китайских запчастей. И, как отмечают Сергей и Дмитрий, если до 2022 года клиенты СТО выбирали запчасти премиум-сегмента, оригинальные, то сегодня не брезгуют «медиумом» и «китаем».

“Настороженность у белорусов к китайским запчастям была, когда в стране в избытке находились оригинальные. А сегодня использование китайских запчастей в наших СТО занимает около 40%. Всё дело в том, что они более доступны по наличию, ассортименту и стоимости. А от этого зачастую зависит решение клиентов покупать ту или иную запчасть”, — отметил Дмитрий Яковенко.

Он добавил, что цены в стране “и так сильно выросли”. По его словам, если сравнить средний чек на СТО два года назад и сейчас, разница будет в два-три раза. При этом стоимость работ, нормо-часа почти не изменилась. Повышение произошло именно в ценах на запчасти, передал Интернет-портал Av.by.

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