"Вину признаю и раскаиваюсь" - ГАИ опубликовала видео водителя-нарушителя с извинениями. Новый вид наказания?

🎥 Видео

Опубликовано: 28.10.2023 08:20 , Обновлено: 28.10.2023

Сотрудники Минской Госавтоинспекции рассказали о том, как привлекли к ответственности водителя маршрутного такси за выезд на встречную полосу через две сплошные. Это не первый раз, когда ГАИ ловит нарушителя на основании видеозаписей, выложенных очевидцами в интернете. Однако в этот раз помимо штрафа несознательного водителя ждало ещё одно наказание, не предусмотренное административным кодексом.

Как пояснили в управлении столичной ГАИ, поймать нарушителя помог видеоролик, выложенный в интернет. На нём видно, как маршрутное такси Mercedes, пытаясь объехать пробку на улице Горецкого, выехало на полосу встречного движения - в нарушение Правил дорожного движения, через двойную сплошную линию.

В ГАИ заявили, что этим водитель “подверг опасности себя, своих пассажиров и других участников дорожного движения”. Они установили личность водителя, разыскали его и составили против него протокол об административном правонарушении.

За выезд на встречную полосу мужчине теперь грозит штраф от 2 до 10 базовых величин (74-370 рублей сейчас), либо лишение права управления транспортным средством на год. Однако прежде ему пришлось понести ещё один вид “наказания” - на камеру под запись признать свою вину и объяснить “мотивы правонарушения”.

На видео, опубликованном в телеграм-канале столичной ГАИ, мужчина пояснил, что выехать на встречку его побудило то, что впереди стояло авто на “аварийке”, из-за чего движение сильно замедлилось и образовался затор.

“Вину признаю и раскаиваюсь, - заявил мужчина и посоветовал “всем водителям, чтобы никто так больше не делал”.

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В свою очередь в Госавтоинспекции подчеркнули, что “подобный стиль вождения зачастую приводит к дорожно-транспортным происшествиям с непоправимыми последствиям” и заверили, что будут “принимать все меры по установлению и привлечению к установленной законом ответственности таких нарушителей”.

Как ранее сообщал Телеграф, в последнее время правоохранительные органы Беларуси всё чаще стали привлекать к ответственности автомобилистов на основании видео, которые появляются в интернете. Штрафы выписывают не только за превышение скорости, но и за выезд на встречку и опасные манёвры.

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Кроме того, сотрудники ГАИ не только отслеживают видеоконтент с потенциальными нарушениями ПДД в интернете, но зачастую и сами выступают в роли видеооператоров - в ходе “рейдовых мероприятий”, которые они регулярно проводят с использованием автомобилей “гражданского исполнения” и средств фото- и видеофиксации в режиме “негласного и смешанного контроля”.

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