Ещё в трёх регионах Беларуси начались рейды с камерами. Кто попадет в ГАИшный "Сам себе режиссер" до 30 октября?

Опубликовано: 17.10.2023 11:13 , Обновлено: 17.10.2023

К "рейдовым мероприятиям" с использованием автомобилей "гражданского исполнения" и средств фото- и видеофиксации, объявленным до конца месяца в Могилёвской области, присоединились сотрудники Госавтоинспекции ещё трёх белорусских регионов. До 30 октября масштабные проверки в режиме "негласного и смешанного контроля" планируют провести на дорогах Минской, Гродненской и Гомельской областей.

Под прицелом камер сотрудников ГАИ в течение ближайших двух недель будет пассажирский транспорт, причем проверять пообещали соблюдение правил перевозки пассажиров как в регулярном, так и в нерегулярном сообщении. Следить планируют и за автобусам, и за маршрутками, и за автомобилями такси.

Необходимость проведения подобных масштабных проверок в Минской областной ГАИ объяснили тем, что ситуация с обеспечением безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров на междугородних маршрутах “остается неблагоприятной” - “несмотря на принимаемые меры”, а с приходом осени случаи дорожно-транспортных происшествий с погибшими и пострадавшими только увеличиваются.

В ГАИ рассказали, какие нарушения чаще всего допускают водители маршрутных транспортных средств:

перевозка пассажиров сверх количества установленных мест,

высадка и посадка пассажиров вне обозначенных остановочных пунктов,

превышение максимально допустимой скорости,

несоблюдение требований дорожных знаков и разметки.

В Гродненской областной ГАИ также отметили, что в ходе рейдов также планируют проверять техническое состояние транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров, наличие разрешения на допуск к участию в дорожном движении, а также следить за порядков выпуска на линию пассажирского транспорта.

“Во время проведения рейдовых мероприятий внимание инспекторов будет направлено не только на пресечение нарушений ПДД, но и на выявление транспортных средств, которые не соответствуют стандартам безопасности”, - подчеркнули, в свою очередь, в ГАИ Гомельской области.

Там также отметили, что в рейды против перевозчиков пассажиров вместе с сотрудниками ГАИ также планируют выйти их коллеги из правоохранительных органов, областной Транспортной инспекции, а также представители КПУП «Гомельоблпассажиртранс».

Во всех регионах рейды планируют вести с применением средств гласного, негласного и смешанного контроля, а в ГАИ Минской области также дополнительно призвали других участников дорожного движения (в особенности - пассажиров) сообщать в правоохранительные органы о замеченных ими нарушениях со стороны водителей пассажирского транспорта или хотя бы делать им замечания.

“Если вы стали свидетелем нарушений ПДД со стороны водителя маршрутного транспортного средства, сделайте соответствующее замечание, либо сообщите о правонарушении в милицию по телефону 102”, - призвали в ГАИ Минской области.

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Напомним, аналогичные рейды объявлены ив Могилёвской области. Кроме того, в ряде регионов параллельно с этими проверками, которые приобрели практически республиканский масштаб, проводятся и другие профилактические и рейдовые мероприятия - по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, соблюдению ПДД автомобилистами и мотоциклистами и т.д.

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