В Витебской области объявили о "полном контроле" над ямами. Что за патруль запустили на дорогах?

Опубликовано: 25.03.2024 14:33 , Обновлено: 25.03.2024

Министерство транспорта Беларуси (Минтранс) сообщило 25 марта, что в Витебской области местные дорожники взяли "пол полный контроль" ямочность на дорогах и рассказало, что это значит.

В ведомстве отчитались, что с начала года на Витебщине “ликвидировали” 32 тыс. квадратных метров ямочности. Для чего отделения РУП «Витебскавтодор» в сутки “устраняли” около 5 тыс. кв. метров неровностей.

“Благодаря сухой погоде и планомерному проведению работ по текущему ремонту в прошлом году, ситуация с ямочностью находится под полным контролем: дефекты устраняются по мере образования в директивные сроки, критическая ямочность – в течение двух суток”, - похвалились в Минтрансе.

Также в ведомстве сообщили, что республиканские дороги в северной области Беларуси взяла под контроль патрульная служба РУП «Витебскавтодор».

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“В этом сезоне витебские дорожники приступили к использованию битумных эмульсий и установок «Тайфун» и «Мадпатчер» (каждая машина устраняет порядка 80 кв. метров ямочности за смену). Зимой работали с асфальтобетоном СОМС «холодный асфальт»”, - рассказали в Минтрансе.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в ГО “ЖКХ Минской области” сообщили, что решили привлечь технику сторонних организаций для участия в “акции”, которую там объявили 23 марта 2024 года. По словам представителей предприятия, она пройдет в 59 населенных пунктах на 110 улицах.

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