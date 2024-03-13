Белорус показал, как "подсыпали" дорогу в Пуховичском районе. Как отреагировали в TikTok?

🎥 Видео

Опубликовано: 13.03.2024 12:12 , Обновлено: 13.03.2024

Житель Пуховичского района поделился видео местной дороги после "подсыпки" дорожными службами. Пользователи написали почти 200 комментариев.

В паблике, посвященном новостям Пуховичского района, появилось видео, которым поделился житель Руденска (Пуховичский район). На видеосъемке запечатлена дорога после “подсыпки” местными службами.

“Вот так вот в Руденске засыпают дороги. Кирпичи, крошки, палки… с гвоздями. И вы, люди, ездите! Наслаждайтесь!”, — возмутился автор видео.

За 2 дня видео собрало свыше 200 тысяч просмотров. Большинство пользователей в комментариях разделили мнение автора видеоролика.

“В Руденске вообще дороги ужасные, ещё и освещения нет на улицах. По таким дорогам наощупь ходим”, — поделился в комментариях один местный житель.

“Эта дорога, по которой я лично сама ездила неоднократно!!! И она действительно просто ужас!!!”, — возмутилась еще одна пользовательница.

Многие в комментариях отметили подобные проблемы в других регионах Беларуси.

“Ой, приезжайте в Дзержинский р-н, дер. Карачуны, там и не такое увидите”,

“У нас в Пинском районе такая же история”,

“Вы ещё в Бобруйске не были”, — рассказали в комментариях под видео.

К слову это не единственный видеоролик в соцсети, посвященный проблемам дорог в Пуховичском районе. Недавно появлялось видео о том, как дорога в Руденске стала выглядеть после дождя.

А несколько ранее в аккаунте “Пуховичи. Новости” показывали видео со схожей проблемой в д. Мостовая — еще одном населенном пункте в Пуховичском районе. В нем продемонстрировали комментарий начальника филиала Минскоблдорстрой Геннадия Матараса, который признал, что подсыпка дороги “не решила проблему” и пообещал провести дополнительные работы “когда позволят погодные условия.”

Ранее Телеграф писал о том, сколько в 2024 году государство намерено выделить средств на ремонт и реконструкцию дорог и куда именно планируется потратить эти деньги.

Головченко пообещал потратить на дороги в 2024 году 2,2 млрд рублей. Где запланировали ремонт?