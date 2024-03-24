ЖКХ объявило "акцию" с участием чужой техники в Минской области. Что ждать белорусам на 110 улицах?

Опубликовано: 24.03.2024 11:55 , Обновлено: 24.03.2024

В ГО "ЖКХ Минской области" сообщили, что решили привлечь технику сторонних организаций для участия в "акции", которую там объявили 23 марта 2024 года. По словам представителей предприятия, она пройдет в 59 населенных пунктах на 110 улицах.

Замгендиректора ГО “ЖКХ Минской области” Екатерина Соловьева рассказал, что на такой шаг там пошли из-за больших объемов работ по устранению проблем на гравийных дорогах в области.

“Особое внимание после зимы требуют дороги с песчано-гравийным покрытием, так как они больше всего разбиваются в условиях зимней эксплуатации”, - рассказала Екатерина Соловьева.

Ремонтом дорог и улиц после зимы в ЖКХ Минской области пообещали заниматься “не разово”, а на протяжении “месячника благоустройства”, а также во время республиканского субботника.

“Профилирование, подсыпка проблемных участков - во время акции работа идет во всех районах Минской области… Помимо техники предприятий ЖКХ, на них в настоящее время работает более 100 единиц сельхозпредприятий и предприятий строительной отрасли и дорожного хозяйства области”, - заявила замглавы минского ЖКХ для Белта.

Ранее Телеграф писал, что житель Пуховичского района Минской области поделился видео местной дороги после “подсыпки” дорожными службами. Пользователи написали почти 200 комментариев.

Белорус показал, как «подсыпали» дорогу в Пуховичском районе. Как отреагировали в TikTok?